Un serveur du NJ agressé, enlevé par des convives qui n’ont pas payé la facture du restaurant

La police du New Jersey recherche un groupe de personnes qui, selon elle, ont été enlevées et attaqué un serveur après qu’elle ait poursuivi le groupe pour ne pas avoir payé sa facture.

Le groupe de trois hommes et deux femmes dînait dans un Turnersville Nifty Fifty’s à environ 15 miles au sud de Philadelphie, samedi soir. Vers 23h15, le groupe est parti sans payer une facture de 70 $, selon la police du canton de Washington.

Alors que le groupe montait dans sa voiture, un serveur de 20 ans est sorti pour demander au groupe de payer sa nourriture. La police a déclaré que le serveur avait confronté le groupe, ce qui l’avait amenée à monter dans la voiture alors que le groupe s’éloignait. Une vidéo de surveillance à l’extérieur du restaurant a capturé l’incident.

Le serveur, qui n’avait pas de téléphone portable avec elle, a été agressé dans la voiture avant d’être déposé sur le bord d’une route nationale. Elle a marché de l’autoroute jusqu’au restaurant et a appelé la police.

« C’est un enlèvement effronté, c’est un vol, c’est un enlèvement potentiel », a déclaré le chef de la police du canton de Washington, Patrick Gurcsik, à NBC Philadelphie.

Le serveur avait des bleus sur le corps et a été transporté à l’hôpital, a déclaré Gurcsik à la station.

« Je crois qu’elle est évidemment traumatisée », a-t-il déclaré.

Une violente erreur : Une femme traînée par les cheveux dans les escaliers du bar DC dans une vidéo virale dit que la sécurité l’a confondue avec quelqu’un d’autre

La police a déclaré avoir identifié la voiture du groupe comme une Dodge Durango blanche. Ils demandent de l’aide pour identifier les suspects.

Nifty Fifty’s a déclaré dans un communiqué que la sécurité du personnel était leur priorité absolue et qu’ils travaillaient avec les autorités locales pour aider à identifier les personnes du groupe.

« Nous apprécions nos employés et voulons qu’ils sachent qu’aucune somme d’argent ne vaut leur vie, et ce n’est pas leur responsabilité. Nous envoyons des pensées et des prières à nos employés pour un prompt rétablissement », indique le communiqué.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.