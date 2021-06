Un serveur de restaurant indien au Royaume-Uni sauve héroïquement un client de l’étouffement grâce à une réflexion rapide

Un serveur d’un restaurant indien du nord du Pays de Galles est salué sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo soit devenue virale où on peut le voir sauver un client de l’étouffement avec de la nourriture. L’incident s’est produit à Bangor Tandoori dans le nord du Pays de Galles. Jake Snelling, 19 ans, mangeait avec des amis quand soudain il ne pouvait plus respirer. Alors que ses yeux devenaient rouges, Cheikh Rifat, 24 ans, est venu à son secours et a effectué la manœuvre de Heimlich pour tenter de débloquer les voies respiratoires de Snelling.

On peut voir dans les images que Rifat a dû effectuer à plusieurs reprises la procédure médicale d’urgence jusqu’à ce que Snelling crache la nourriture de sa bouche. Également connue sous le nom de poussée abdominale, la manœuvre de Heimlich est une procédure de premiers soins courante pour aider une personne qui s’étouffe. Le processus implique que l’assistant utilise ses mains pour exercer une pression sur le bas du diaphragme de la personne qui s’étouffe.

Snelling a ensuite confirmé que la nourriture était sortie et a commencé à respirer profondément en s’appuyant contre la chaise. Bientôt, tous les gens du restaurant commencent à applaudir Rifat. Alors que les images devenaient virales, les internautes ont félicité Rifat pour sa rapidité d’esprit et son action intelligente.

Selon Times Now, Rifat, un étudiant universitaire, a été félicité par la police locale et a même reçu un certificat d’appréciation de la police du nord du Pays de Galles.

Le département de police a déclaré dans un communiqué : « Rifat a reçu une présentation d’un certain nombre d’invités assistant à une cérémonie à Bangor. Il a été remercié pour ses actions héroïques après avoir récemment aidé un homme qui s’étouffait, lui sauvant ainsi la vie. Nous avons eu le privilège d’être invités à remercier Rifat et à le féliciter pour ses compétences en secourisme. »

Il a ajouté: «On espère qu’il rejoindra un jour la police du nord du Pays de Galles et fera partie de l’équipe de police à Bangor. Nous lui souhaitons bonne chance pour sa candidature. »

