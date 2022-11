Un serpent simule la mort pour éviter le contact humain, une vidéo bizarre devient virale

Lorsque nous regardons des vidéos d’animaux en ligne, nous nous attendons à ce que quelque chose d’amusant ou de complètement différent se produise. Et c’est exactement ce dont parle cette récente vidéo virale. La vidéo, publiée sur Reddit, montre comment le serpent fait semblant d’être mort lorsqu’il est menacé. Dans le clip, on voit une personne toucher un serpent à nez plat, qui aplatit alors instantanément son corps et siffle bruyamment avant de faire semblant de mourir. C’est assez amusant de voir le serpent agir mort d’une manière aussi dramatique.

“Le serpent à nez plat simule théâtralement la mort pour éviter la prédation”, lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 4,7 000 votes positifs et les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent s’empêcher de s’amuser. D’autres partagent des informations sur les raisons pour lesquelles le serpent a agi comme il l’a fait. L’un des utilisateurs a écrit: «Lorsque les serpents à nez plat voient un danger et font le mort, ils peuvent faire éclater un vaisseau sanguin dans leur bouche pour les rendre aussi grossiers que possible. Cela fonctionne pour certains prédateurs qui ne mangent que des proies vivantes et ne veulent pas manger quelque chose qui semble mort depuis trop longtemps ».

Un autre utilisateur a écrit: “Un tel drame Queen”.

“J’adore les serpents à nez plat. Les nouilles dramatiques sont adorables. En tant qu’animal de compagnie, ils font rarement le mort car ils s’habituent à la manipulation, mais ils passeront en mode pancake cobra et blufferont simplement parce qu’ils veulent être grincheux que vous les regardiez », a lu un autre commentaire.

En dehors de cela, plusieurs autres utilisateurs ont laissé tomber des emojis rieurs.

Selon le magazine Discover, la mort apparente, ou thanatose (comme l’appellent les biologistes), est une stratégie de défense utilisée par de nombreuses espèces différentes. La plupart du temps, cela fonctionne à leur avantage car les prédateurs préfèrent les proies vivantes. Les animaux déjà morts peuvent rendre les prédateurs plus méfiants vis-à-vis d’une maladie potentielle, surtout si l’astuce comprend une odeur nauséabonde. Même si le serpent à nez plat est venimeux, son venin est spécifique aux amphibiens et peut ne pas convenir pour mettre en péril ses prédateurs. Au lieu de cela, lorsqu’il est menacé, il siffle, sécrète des suintements et meurt.

La plupart des espèces de serpents à nez plat sont considérées comme non venimeuses et donc inoffensives pour l’homme. Cependant, les serpents à nez plat peuvent produire un venin doux qui n’est nocif que pour les petits animaux tels que les crapauds et les souris.

