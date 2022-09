Un serpent se cache parmi les livres à l’intérieur du sac d’école d’un étudiant du Madhya Pradesh dans une vidéo effrayante

Un serpent a été trouvé dans le sac d’école d’un élève à Datia, Madhya Pradesh. Lorsque l’étudiante a ouvert le sac pour sortir ses livres, elle a trouvé le reptile à l’intérieur. Elle en a informé son professeur, avec l’aide duquel le serpent a finalement été retiré du sac. Une vidéo de l’incident est devenue virale, où l’on peut voir le serpent sortir du sac après quelques cajoleries. Lorsque les livres de l’élève sont tous retirés et que le sac est secoué, le serpent finit par sortir.

Selon un tweet de l’utilisateur de Twitter Karan Vashistha, l’incident s’est produit à l’école de Badoni dans le district de Shajapur. L’étudiante, Uma Rajak, est dans la 10e norme, selon le tweet.

कक्षा 10 की छात्रा कु. उमा रजक के बैग से, घर से स्कूल आकर जैसे ही बैग खोला तो छात्रा को कुछ आभाष हुआ तो शिक्षक से शिकायत की कि बस्ते में. Tous les autres pic.twitter.com/HWKB3nktza — Karan Vashistha BJP 🇮🇳 (@Karan4BJP) 22 septembre 2022

Uma, juste après avoir ouvert son cartable, a senti qu’il y avait quelque chose à l’intérieur du sac. Elle en a parlé à l’enseignant, après quoi le sac a été emmené à l’extérieur de l’école et toute l’opération vue dans la vidéo a été effectuée. La situation a eu une fin heureuse car personne n’a été blessé.

Récemment, un incident tout aussi ébouriffant a fait surface en ligne dans lequel un cobra a été retrouvé recroquevillé dans une chaussure. La vidéo effrayante de la mission de sauvetage a été partagée par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS). Revenant à sa légende, l’officier de l’IFS a averti les internautes et les a exhortés à être prudents car les serpents peuvent être trouvés aux endroits les plus étranges possibles pendant la mousson.

Le clip viral montre une femme secouriste tenant une tige pour attraper des serpents. On la voit mettre la tige à l’intérieur des chaussures conservées sur un râtelier, afin de faire sortir le serpent. Au moment où elle incline la chaussure et enfonce la tige, le cobra sort agressivement et siffle vers le sauveteur, avec l’intention de l’attaquer. Mais on la voit manipuler le serpent avec précaution et parvient enfin à le sortir des chaussures.

