Un quillback à damier de quatre pieds de long, communément appelé serpent d’eau asiatique, est entré jeudi dans une banque de la colonie des New Friends de Delhi, provoquant la panique parmi le personnel.

Le serpent a été retrouvé enroulé autour de la main courante de l’escalier menant au sous-sol, a déclaré un responsable de la banque.

Les autorités ont immédiatement contacté l’ONG Wildlife SOS qui a précipité deux sauveteurs de serpents formés sur les lieux.

Le serpent a été relâché dans la nature.

« Bien que non venimeux, les keelbacks deviennent agressifs lorsqu’ils sont menacés, et peuvent mordre en représailles ou en légitime défense. La prudence doit être maintenue lors de la réalisation de telles opérations de sauvetage », a déclaré Kartick Satyanarayan, co-fondateur et PDG de Wildlife SOS.

Le quille à damier est l’un des serpents semi-aquatiques les plus fréquemment rencontrés en Inde. Leur habitat préféré est ou près des lacs et rivières d’eau douce. Ils se nourrissent principalement de petits poissons et de grenouilles aquatiques.

Récemment, deux pythons ont été trouvés empêtrés dans un JCB à Odisha. Les reptiles mortels ont été sauvés avec l’aide des habitants et des experts en sauvetage des serpents. Ils ont ensuite été relâchés dans une forêt voisine autour de la zone. Cela a été fait en présence des responsables forestiers.

Selon certaines informations, l’incident s’est produit lors d’un projet d’embellissement en cours au réservoir d’eau du village de Paligumula à Berhampur.

Le conducteur de la machine JCB a révélé avoir repéré les gros serpents alors qu’ils creusaient le sol dans le canal. Il prévoit que les serpents auraient hiberné là-bas car la température a considérablement baissé dans l’état.

Il a également révélé que l’un des serpents est devenu agressif et a tenté d’attaquer les personnes présentes sur place. Finalement, des experts en sauvetage de serpents ont été appelés. Avec l’aide des habitants et des experts, les deux pythons ont été retirés de la machine.

Dans un autre incident choquant qui a été rapporté récemment, une personne à Mumbai a mis un préservatif usagé sur la bouche d’un serpent, ce qui lui a causé un inconfort extrême.

Selon les rapports, l’incident a été signalé le samedi 2 janvier près de la société de logement Green Meadows dans la région de Kandivali Est de Mumbai. Le mouvement irrégulier du serpent a été observé vers 8h30 IST. Une personne avait informé un sauveteur de serpents après avoir repéré le reptile.

Mita Malvankar, une sauveteuse de serpents, a informé le quotidien qu’elle avait été appelée sur place à Kandivali Est par Vaishali Tanha, un habitant local. Elle a été informée par la section locale que le serpent se déplaçait de manière erratique. Ce n’est qu’après avoir atteint l’endroit et s’approcher du serpent qu’elle s’est rendu compte que la chose appelée sac en plastique était en fait un préservatif usagé. Le serpent sur lequel l’acte dégoûtant a été commis a été identifié comme étant Checkered Keelback.

(Avec des entrées de PTI)