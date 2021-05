Un serpent rat de 5 pieds de long sauvé de l’école d’Agra, relâché dans la nature

Un serpent Rat d’environ 1,50 mètre de long a été sauvé de la Janta Junior High School, une école primaire supérieure située à Namner, Idgah Colony, Agra. Le serpent a été gardé sous observation pendant quelques heures, puis relâché dans son habitat naturel. La présence d’un serpent Rat de 1,50 mètre de long a fait sensation parmi les travailleurs de la construction qui travaillaient à l’école secondaire Janta à Namner, Agra. En raison de la deuxième vague de la pandémie COVID 19, les écoles sont temporairement fermées dans l’Uttar Pradesh, de sorte que des travaux de construction sont en cours. Le serpent a été retrouvé posé derrière un tas de carreaux de marbre et les travailleurs ont immédiatement contacté la police, qui à son tour a alerté l’équipe de Wildlife SOS.

Une équipe de deux membres de l’Unité d’intervention rapide de l’ONG est rapidement arrivée sur les lieux avec l’équipement de sauvetage nécessaire en main. En mettant en œuvre toutes les mesures de sécurité, l’équipe a soigneusement extrait le serpent et l’a transféré dans un sac de serpent pour un transport plus sûr.

Le serpent rat s’est avéré en bonne santé et a été relâché dans son habitat naturel.

Kartick Satyanarayan, cofondateur et PDG de Wildlife SOS, a déclaré: «Il est réconfortant de voir une augmentation du nombre de personnes qui prennent la décision éclairée d’appeler la ligne d’assistance de Wildlife SOS au lieu de prendre les choses en main, ce qui entraîne généralement des pertes. de chaque côté. Notre équipe compte des professionnels hautement qualifiés capables de gérer efficacement les situations. «

Baiju Raj MV, directeur des projets de conservation de la faune SOS, a déclaré: «Très peu d’espèces de serpents à Agra sont réellement venimeuses et même ces serpents n’attaqueront pas tant qu’ils ne seront pas provoqués ou menacés. Cependant, en raison de leur ressemblance avec les cobras, les serpents rats sont souvent identifiés à tort comme le serpent hautement venimeux et sont confrontés à l’hostilité et à la peur. «

À peu près au même moment, l’unité de sauvetage de l’ONG a également répondu à un autre appel de détresse de Maat, Mathura, au sujet d’une femelle Hog cerf poursuivie par un groupe de chiens sauvages dans le village. Le cerf de porc a été transporté en toute sécurité à l’installation de transit de Wildlife SOS et après avoir reçu tous les médicaments nécessaires, il a été relâché avec succès dans la nature.

