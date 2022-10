Un serpent python avale et tue une femme en Indonésie

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Jahrah, 54 ans, a quitté sa maison pour travailler comme saigneuse d’arbres dans une plantation de caoutchouc indonésienne dimanche matin, c’était la dernière fois que sa famille la voyait vivante. Lorsque Jahrah n’est pas rentrée chez elle cet après-midi-là, son mari a sonné l’alarme et est sorti à sa recherche. Le premier signe que quelque chose n’allait pas a été sa découverte des sandales, de la veste, du foulard et du couteau de sa femme disparue sur le sol de la forêt.

Le deuxième signe était un serpent très gonflé, rencontré par une équipe de recherche à la recherche de Jahrah le lendemain matin.

“Lors de la recherche, l’équipe a trouvé un python géant, mesurant 7 mètres [22 feet] de longueur, que nous soupçonnions d’avoir attaqué la victime », a déclaré plus tard la police locale dans un communiqué, qui avait simplement appelé la victime « Jahrah », conformément à la coutume indonésienne de ne porter qu’un seul nom. “L’équipe a capturé le serpent.”

L’équipe de recherche a tué le reptile et lui a ouvert l’estomac, où ils ont découvert les restes de Jahrah complètement intacts.

“Le corps de la victime n’a pas été détruit lorsque nous l’avons trouvée à l’intérieur du serpent, ce qui signifie qu’elle n’avait été avalée entière que récemment”, a déclaré la police après avoir trouvé le reptile près du village de Betara, dans la province indonésienne de Jambi, située sur l’île de Sumatra.

Les pythons non venimeux préfèrent généralement ne pas attaquer les humains, choisissant plutôt de se nourrir d’animaux plus petits – qu’ils sécurisent avec une morsure non venimeuse avant de suffoquer à mort par constriction, puis de manger.

Mais parfois, les humains sont connus pour devenir aussi leur proie.

Nathan Rusli, défenseur de l’environnement des serpents et directeur de la Fondation indonésienne de l’herpétofaune, soupçonne qu’un python réticulé était probablement responsable. L’espèce est le seul reptile vivant dans la province de Sumatra de Jambi qui est assez grand pour avoir consommé un humain adulte, a-t-il déclaré au Washington Post.

«Ce sont des constricteurs, donc ce qu’ils font, c’est enrouler leur corps autour de vous. Ils vous donneront un câlin de la mort. Vous inspirez et votre corps devient plus petit, il resserre son emprise et vous ne pouvez pas expirer », a expliqué Rusli. “La mâchoire supérieure et inférieure d’un serpent est reliée par des ligaments, c’est assez flexible. Ils peuvent avaler des proies plus grosses que la taille de leur tête.

Les rapports confirmés comme ceux-ci sont relativement rares, se produisant environ une fois par an.

“La plupart des cas sont des cas d’agriculteurs travaillant dans des plantations de caoutchouc et de cacao à Sumatra et à Sulawesi, la plupart des cas se produisent la nuit”, a déclaré à The Post l’expert indonésien des serpents Djoko Iskandar, professeur à l’Institut de technologie de Bandung. Seuls les reptiles extrêmement longs sont capables de chasser avec succès les humains adultes, le plus petit python indonésien connu pour avoir été impliqué dans une rencontre mortelle mesurant toujours plus de 18 pieds de long, a déclaré Iskandar.

Les rencontres entre les pythons et les humains sont de plus en plus fréquentes en Indonésie alors que les gens empiètent sur leurs habitats, qui sont de plus en plus menacés, selon les experts en serpents.

En 2017, un villageois de 25 ans sur l’île de Sulawesi a été découvert à l’intérieur d’un python de 23 pieds de long, soupçonné de l’avoir tué. L’année suivante, cette fois sur l’île de Muna, une femme de 54 ans vérifiant ses récoltes de maïs a été avalée entière dans une région du pays connue pour sa population de pythons réticulés.

La déforestation, qui prive les serpents de leur environnement naturel et de leurs sources de nourriture, est citée par les experts comme l’un des facteurs à l’origine de la fréquence croissante des rencontres mortelles entre les reptiles et les humains. Depuis 2000, l’Indonésie a perdu 18 % de son couvert forestier total, principalement à cause de la déforestation, selon des données récentes de Global Forest Watch.

« Si vous détruisez la forêt, l’habitat naturel de ces animaux, où iront-ils ? a demandé Rusli. “Surtout si une zone est fragmentée, ils devront traverser des établissements humains pour se rendre dans une autre partie de la forêt.”

De plus, les ordures, les rats et les animaux domestiques associés à la vie humaine sont des prix faciles pour les serpents qui cherchent à se nourrir, une autre attraction posée par les villes et les villages empiétant de plus en plus sur leur habitat. Les pythons sont également plus susceptibles d’avoir faim en raison de la concurrence accrue des humains pour la même proie alimentaire.

“Ce serait bien de ne pas trop diaboliser le serpent”, a suggéré Rusli.