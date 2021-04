Un serpent venimeux a mordu lundi un employé du zoo de San Diego, selon des responsables du zoo.

Un porte-parole du zoo a déclaré que le spécialiste des soins de la faune avait été immédiatement transporté à l’hôpital pour évaluation et soins médicaux. L’incident s’est produit alors que l’employé s’occupait du reptile dans un endroit non public.

« Bien que le zoo de San Diego s’occupe d’un certain nombre de reptiles venimeux, des incidents comme celui-ci sont très rares et le serpent a été contenu à tout moment sans risque de fuite », a déclaré le zoo dans un communiqué à USA TODAY.

Le serpent impliqué est une vipère de brousse africaine, également connue sous le nom de Atheris squamigera. Originaire de certaines régions d’Afrique occidentale et centrale, leur venin peut provoquer de la fièvre, des hémorragies et éventuellement la mort chez l’homme, selon le site Web du Museum of Zoology de l’Université du Michigan.

Il n’y a pas d’antivenin connu pour le venin d’une vipère de brousse africaine, selon le zoo de Seneca Park à Rochester, New York.

Cependant, les patients peuvent être traités pour leurs morsures en utilisant un antivenin créé pour le venin d’autres serpents. Ce fut le cas en janvier 2015 lorsque le zoo de Dallas a aidé à traiter un homme de la région mordu par une vipère africaine qu’il gardait chez lui, bien que posséder l’un de ces serpents soit illégal à Dallas et à Fort Worth.