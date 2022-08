Un serpent géant grimpe sur un petit camion, “No Freaking Way”, dit Internet

Les médias sociaux ont une collection bizarre de vidéos et nous les rencontrons de temps en temps. Vous ne savez jamais quelles images amusantes vous pourriez trouver sur Internet ensuite. Une vidéo partagée par une page Instagram montre un énorme python escaladant un petit camion.

La vidéo a été partagée par une page Instagram appelée “World of Snakes” qui compte 14 millions d’abonnés. La page est réputée pour partager des images bizarres et parfois intéressantes de serpents interagissant avec différentes choses autour d’eux.

La vidéo intitulée “Python réticulé” montre un python géant se chargeant dans le dicky d’un petit camion. La vidéo effrayante commence avec la queue du python allongée sur le sol et le caméraman se dirige lentement vers le camion pour donner une idée de la taille du python.

La vidéo horrifiante compte plus de 2,88 lakh vues sur Instagram depuis sa publication il y a quatre jours (21 août). Il se situe actuellement à 13.7K likes et en lisant les commentaires postés par les gens, une chose est sûre, ce python épate tout le monde.

Un utilisateur a commenté: “Pas de moyen flippant.” Un autre s’appelle le beau python. La plupart des gens ont réagi avec des emojis de choc ou d’amour, et ils adorent la vidéo. D’autres s’amusent également dans la section des commentaires en comparant les serpents à leurs ex ou à d’autres personnes.

La page “World of Snakes” a publié de nombreuses bobines mettant en vedette des serpents géants et des bébés serpents faisant des choses bizarres. Une vidéo d’un serpent crachant une coquille d’œuf a accumulé plus de 1,65 lakh vues. La dernière vidéo montre un serpent traîné par une femme tout en étant enroulé autour de son pied.

