Un serpent géant attaque un homme alors qu’il tente de retirer un reptile de la boîte, la vidéo effrayante est virale

Les humains aiment généralement garder des chiens ou des chats comme animaux de compagnie, mais il y en a quelques-uns qui préfèrent les reptiles comme les serpents. Dans une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux, on peut voir un propriétaire de serpent se faire mordre par son animal de compagnie alors qu’il essaie apparemment de le sortir d’une grande boîte. Il semble que l’homme essayait de manipuler le gigantesque serpent lorsque ce dernier attaque et mord soudainement le visage du propriétaire. Sa famille saute immédiatement à la rescousse de l’homme.

Le serpent attaque soudainement l’homme, le laissant hurler d’agonie. Deux hommes et une femme sautent pour séparer le gigantesque serpent du visage de l’homme. Alors qu’un homme tient le cou du serpent pour l’écarter, une femme semble le tenir près de la zone de contact pour atténuer les dégâts. Un autre homme avec une arme à la main frappe le bas du corps du serpent dans une tentative désespérée de l’enlever du visage de l’homme. À la fin, la famille utilise des vêtements noirs apparemment pour attacher la bouche du serpent. Regardez la vidéo effrayante ici:

La vidéo qui a amassé plus d’un million de vues sur Instagram a également envoyé une vague de choc parmi les internautes. Un utilisateur a écrit : « Vous apprendrez tous un jour. Ce n’est pas un animal de compagnie », a ajouté un autre,« Pourquoi quelqu’un entraînerait-il un python? Un jour, cette bête tuera ton bébé. Un autre qui s’inquiétait pour le bébé a demandé: “Pourquoi a-t-elle ce bébé ici?”

Les pythons réticulés, les anacondas et les boas constricteurs sont parmi les plus gros serpents du monde et sont connus pour tuer leurs proies en les enroulant autour d’eux et en les étouffant. Ils peuvent atteindre de grandes longueurs et sont extrêmement puissants. Les serpents géants sont connus pour attaquer en embuscade alors qu’ils s’enroulent autour de la proie, l’écrasent et serrent plus fort lorsque la victime expire. Leur attaque entraîne la mort de la victime soit par suffocation, soit par arrêt cardiaque. Certains serpents géants comme les pythons sont également connus pour avaler leur nourriture entière.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici