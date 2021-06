Un serpent de compagnie venimeux en liberté après que le cobra zébré s’est échappé de son domicile en Caroline du Nord

Un cobra de compagnie VENOMOUS est en fuite après s’être échappé de sa maison en Caroline du Nord.

Le cobra Zebra a été aperçu pour la dernière fois devant une maison de Raleigh à 17 heures lundi, mais s’est éclipsé au moment où le contrôle des animaux est arrivé.

Un animal de compagnie Zebra Cobra s’est échappé de sa cage à Raleigh, Caroline du Nord, lundi Crédit : 11 ABC NEWS

On dit aux résidents d’éviter le serpent à tout prix Crédit : Alamy

Les cobras zébrés se trouvent principalement en Afrique australe Crédit : Alamy

Les autorités ont été alertées au sujet de l’évadé après qu’une personne l’a repéré et a appelé le 911.

La police appelle maintenant les résidents qui repèrent le serpent mortel à appeler les services d’urgence et à ne pas s’en approcher.

Un voisin a déclaré que la situation était « effrayante et dangereuse ».

« Cela me donne l’impression que nous devons nous occuper de cette situation et ne pas la laisser se reproduire », a déclaré Vince Toscano.

Le serpent est très venimeux et mordra ou crachera s’il est acculé.

Les cobras zébrés sont originaires des déserts et des climats secs d’Afrique australe.

Le professeur de médecine aquatique, faunique et zoologique de l’État de Caroline du Nord, Greg Lewbart, a déclaré que s’il était mordu, le venin du serpent peut provoquer la cécité, des lésions tissulaires et même la mort.

Les petits enfants, les chats et les chiens sont les plus à risque de blessures mortelles.

« Vous avez affaire à quelque chose d’assez inhabituel et en fait effrayant », a déclaré Lewbart.

Il est légal de posséder un serpent venimeux en Caroline du Nord.

Les propriétaires doivent respecter des directives strictes, comme avoir une cage à l’épreuve des fuites et alerter les autorités en cas de fuite.

Selon l’African Snakebite Institute, le venin du serpent pourrait provoquer l’arrêt du système nerveux d’une victime.

Les cobras peuvent cracher leur venin sur une hauteur impressionnante de 9 pieds Crédit : Getty

Centre-ville de Raleigh, où l’on dit aux résidents de garder un œil sur le dangereux reptile Crédit : Alamy

Les cobras sont mortels pour les animaux de compagnie et les enfants Crédit : AP : Presse associée

Le serpent peut cracher du venin jusqu’à 9 pieds.

Il a une gorge et un capuchon noirs et son corps mesure environ quatre pieds de long et présente des rayures noires, brunes et blanches.

C’est surtout nocturne et on le trouve souvent sur les routes goudronnées après la pluie.

Les morsures de serpents tuent plus de 81 000 personnes dans le monde chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé, dont la plupart surviennent en Afrique, en Asie et en Amérique latine.