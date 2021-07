Un serpent à deux têtes avale deux souris ensemble dans une vidéo effrayante

Les serpents sont parmi les reptiles les plus dangereux au monde, certains sont même assez mortels pour tuer la victime sur place. Leur venin, s’il est toxique, met quelques secondes à tuer les éléphants les plus forts, sans parler des humains. Même une pensée sur les serpents peut donner la chair de poule aux gens. Maintenant, imaginez un serpent avec non pas une mais deux têtes. La polycéphalie – l’état d’avoir plus d’une tête – se produit de la même manière que les jumeaux siamois sont formés, où un embryon qui commence à se diviser en jumeaux identiques s’arrête avant de terminer la division.

Une vidéo d’un tel serpent a fait surface en ligne, chaque tête avalant un rat. La vidéo n’est pas pour les timides et ne doit pas être regardée par des mineurs.

Brian Barczyk, un passionné de la faune et éminent YouTuber, a récemment mis en ligne une vidéo montrant un serpent à deux têtes dévorant deux souris en même temps. « Ben et Jerry à deux têtes mangent », a-t-il déclaré lors du téléchargement de la vidéo, ce qui a étonné de nombreuses personnes et intéressé d’autres. La vidéo montre chacune des têtes du serpent fonctionnant séparément pour consommer deux souris, rapporte NDTV.

La vidéo a reçu plus de 2,7 lakh de vues et des centaines de commentaires depuis sa sortie la semaine dernière. Après avoir vu le film, plusieurs téléspectateurs ont posé des questions, tandis que d’autres ont exprimé leur surprise.

« Est-ce qu’ils ont deux appareils digestifs, ou est-ce que cela se rencontre en cours de route et entre dans un seul ? », a demandé un gestionnaire d’Instagram ; une question que de nombreux autres avaient également. « A-t-il deux systèmes digestifs ? » un autre utilisateur a interrogé. « Le motif à l’arrière de leur tête ressemble à un visage souriant », a remarqué un commentateur. « Quel âge ont-ils ? » a demandé un utilisateur d’Instagram.

Les serpents à deux têtes ne sont pas inconnus, malgré leur rareté dans la nature. À Odisha l’année dernière, un serpent loup unique avec deux têtes complètement développées a été repéré. Le serpent sauvage, comme le reptile dans ce clip, avait deux têtes qui fonctionnaient indépendamment l’une de l’autre.

