Un serpent à deux têtes affamé nommé Tom et Jerry se régale de deux souris en même temps

C’est le moment où un serpent à deux têtes nommé Tom et Jerry dévore deux souris en même temps.

Le serpent affamé peut être vu en train de se régaler de deux souris simultanément dans une vidéo devenue virale.

Le serpent à deux têtes peut être vu en train de se régaler de deux souris

L’expert en reptiles Brian Barczyk a filmé ce moment incroyable et l’a partagé avec ses plus de 600 000 abonnés Instagram et a déclaré: « Donc, mon serpent à deux têtes Ben et Jerry mangent tous les deux en ce moment.

« En fait, ils ne mangent pas toujours en même temps, dans ce cas, ils mangent tous les deux de chaque côté. »

Les adeptes ont été stupéfaits en regardant le serpent brun et jaune en train de dîner, certains se demandant comment les deux têtes peuvent manger simultanément, car le serpent n’a qu’un seul système digestif.

Brian, qui travaille également à « The Reptarium » dans le Michigan, a déclaré: « Un ami les a produits. C’est un phénomène de la nature et totalement inattendu.

« Il m’a fallu un an et demi de mendicité avant qu’il me les vende.

« Nous avons une dizaine d’animaux uniques [in the Reptarium] y compris Ben et Jerry, également une tortue à deux têtes, et plusieurs mutations albinos et autres couleurs uniques en leur genre. »

Les serpents à deux têtes sont rares mais ils ont déjà été observés dans la nature à quelques reprises.

Les têtes sont connues pour se battre pour la nourriture car elles ne se rendent pas compte que tout va dans le même système digestif.

Habituellement, une tête est plus développée que l’autre et prend donc plus de décisions.

Garder un serpent à deux têtes en vie peut être difficile s’il refuse de coopérer.

Ben et Jerry pendant leur repas

La condition d’avoir plus d’une tête est appelée polycéphalie et se produit lorsqu’un embryon commence à se diviser en jumeaux identiques dans l’utérus, mais cesse ensuite de se diviser complètement.

Dans certaines cultures, les animaux à deux têtes sont considérés comme un mauvais présage indiquant qu’une catastrophe est sur le point de se produire.

Heureusement, ils ne sont produits que dans environ une naissance vivante sur 100 000 dans la nature.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a partagé des images d’un autre serpent à deux têtes sur sa page Facebook l’année dernière.

» Un rare coureur noir du sud à deux têtes a récemment été trouvé dans une résidence à Palm Harbor par Kay Rogers et sa famille.

»Les deux têtes bougent et réagissent au mouvement, mais pas toujours de la même manière.

« Il est peu probable que les serpents à deux têtes survivent dans la nature car les deux cerveaux prennent des décisions différentes qui inhibent la capacité de se nourrir ou de s’échapper des prédateurs », peut-on lire dans le message.