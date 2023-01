Un sergent russe a accidentellement fait exploser une grenade à main dans son dortoir, tuant 3 personnes et en blessant 16

Les volontaires suivent un entraînement militaire à Rostov le 6 décembre 2022, au milieu de l’action militaire russe en cours en Ukraine. (Stringer/AFP via Getty Images)

Un soldat russe a accidentellement fait exploser une grenade à main à Belgorod dimanche soir.

Trois soldats sont morts, 16 ont été blessés et huit autres sont portés disparus, ont rapporté les médias russes.

La grenade a été déclenchée par un sergent supérieur servant en tant que commandant de peloton, ont rapporté 112.

Trois soldats russes ont été tués et 16 autres blessés lorsqu’un sergent a accidentellement fait exploser une grenade à main dans un dortoir de la région de Belgorod en Russie dimanche soir, ont rapporté les médias russes.

La grenade a explosé dans le centre communautaire du village de Tonenkoye, qui servait à entreposer des munitions et à loger des soldats russes, selon le média russe TASS.

L’explosion a également déclenché un incendie, forçant 15 personnes à évacuer des maisons voisines, a rapporté TASS.

“La cause préliminaire de l’explosion est une manipulation imprudente des munitions”, a déclaré une source des services de secours. TASS.

Huit autres soldats sont portés disparus après l’explosion, et une recherche est toujours en cours, L’agence de presse russe Interfax a rapportécitant les services d’urgence locaux.

La grenade a été déclenchée dans une salle de stockage d’armes par un sergent supérieur servant de commandant de peloton, selon le 112 Chaîne télégrammeétroitement liée aux services de sécurité russes.

L’explosion qui en a résulté a provoqué un incendie, a écrit la chaîne Telegram.

La chaîne a également rapporté que l’explosion avait été causée par une grenade RGD-5, une grenade à main antipersonnel conçue au début des années 1950.

Belgorod se trouve à la frontière de la Russie avec le nord-est de l’Ukraine, à environ 74 km de la ville de Kharkiv.

La région frontalière a été frappée par de multiples incidents et explosions liés aux munitions depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.

Agences de presse russes signalé plusieurs fois en 2022 que des dépôts de munitions et de carburant à Belgorod ont été frappés par des explosions. Les responsables locaux et les médias d’État ont attribué les explosions aux bombardements et aux tirs de missiles ukrainiens, bien que Kyiv n’en ait pas revendiqué la responsabilité.

Dans un incident distinct, 11 soldats russes ont été abattus et 15 autres ont été blessés lors d’un cours d’entraînement aux armes à feu à Belgorod, l’agence de presse RIA a rapporté en octobre. Les tireurs s’étaient portés volontaires pour participer à la guerre en Ukraine et ont été tués sur les lieux, a rapporté RIA. Les tireurs venaient d’une ancienne république soviétique non précisée, Reuters a rapportécitant le ministère russe de la Défense.

La Russie est devenue de plus en plus dépendante des conscrits au cours de sa guerre, après sa campagne largement impopulaire mobilisation de 300 000 réservistes en octobre.

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont affirmé que Moscou a l’intention de mobiliser 500 000 personnes supplémentaires. Les responsables russes n’ont ni confirmé ni démenti ces informations.

Le ministère russe de la Défense et le ministère de la Défense civile et des Situations d’urgence n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.