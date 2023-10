Un sergent d’un peloton de Tsahal raconte la terreur lors d’un festival de musique en Israël : « Nous avons été massacrés »

Un Israélien se bat aux côtés de ses frères et sœurs militaires après avoir survécu à l’attaque contre le festival de la Tribu de Nova en Israël, à un peu plus de cinq kilomètres de la bande de Gaza.

Tôt le matin du samedi 7 octobre, des terroristes du Hamas sont entrés en parapente et ont traversé la frontière entre Gaza et Israël avec l’intention de tuer les participants juifs au festival. Au moins 260 civils présents au concert ont été assassinés, et au moins 1 400 civils ont été tués dans un barrage de frappes aériennes autour d’Israël.

Au moins 199 personnes ont été kidnappées et prises en otages à Gaza. Parmi les personnes enlevées innocentes figuraient des fêtards du festival. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une étudiante israélienne née en Chine, Noa Argamani, chassée par des terroristes du Hamas à l’arrière d’une moto. Dans la vidéo, vous pouvez la voir tendre la main à son petit ami, qui est détenu sous la menace d’une arme.

Aviv Mor, 26 ans, de Zichron Yaakov, est sergent d’état-major de section dans l’armée israélienne et a raconté son expérience de ce massacre matinal à Fox News Digital.

« C’était comme l’enfer sur terre », a déclaré Mor. Il participait à ce qui devait être des festivités amusantes célébrant la vie, avec son cousin, la petite amie de son cousin et deux autres amis. Le groupe est arrivé sur le terrain du festival vers minuit, quelques heures seulement avant que des atrocités ne soient commises contre le peuple israélien. Ce que Mor décrit comme le point culminant du festival a été lorsque les participants ont entendu des coups de feu et des missiles et ont réalisé qu’on leur tirait dessus.

Mor a servi dans les Forces de défense israéliennes il y a cinq ans à Gaza et est conscient de tels scénarios. Il a expliqué que l’ampleur des roquettes et de l’artillerie ne ressemblait à rien de ce qu’il avait connu auparavant au combat.

Alors que le groupe s’entassait dans la voiture et partait dans l’espoir de sauver leur vie, ils sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes. Une fois de plus, en tournant le volant et en se déplaçant dans la direction opposée, le groupe a été pris en embuscade et a tiré sur des terroristes. Mor a décrit avoir vu des centaines de civils courir partout pour sauver leur vie, à travers les champs, les vallées et les buissons.

« Mais ce n’était pas suffisant », a-t-il déclaré. « Partout où nous sommes allés, partout où nous nous sommes cachés, nous avons entendu des coups de feu, nous avons entendu des gens souffrir. Le sentiment était désespéré, vous savez ? » Dans le ciel, Mor a rappelé un hélicoptère de Tsahal effectuant des ronds-points, ne sachant pas quoi faire, mais pas à cause de son inexpérience ou de son manque de force. Il était clair pour Mor que l’opérateur de l’hélicoptère espérait éviter de tirer sur les civils fuyant pour se sauver.

Mor se souvient du cri de guerre des terroristes du Hamas et le décrit comme un « rugissement de lion, mais démoniaque ».

Il a déclaré que les tueries étaient partout et que les terroristes s’étaient infiltrés à moto, dans des camions, courant, tendant la main à tous ceux qu’ils pouvaient massacrer.

À un moment donné, Mor s’est retrouvé séparé de son groupe et seul. Il a utilisé tous ses instincts de survie pour s’échapper. Il a appelé son oncle et a fourni à Fox News Digital l’enregistrement de l’appel. Une partie de la transcription poignante est la suivante :

Oncle : « As-tu des amis avec une arme à feu ?

Aviv : « Je suis seul. Je suis seul. »

Oncle : « Essayez de vous cacher quelque part. »

Aviv : « Je m’enfuis. J’ai fui de là. Shema Yisrael, Shema Yisrael. »

Oncle : « Combien y a-t-il de terroristes ? Voyez-vous les terroristes ?

Aviv : « JE NE SAIS PAS ! JE NE SAIS PAS ! »

Oncle : « Gardez-vous en vie. Gardez-vous en vie. »

« Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s’est passé », a déclaré Mor à Fox. « C’était la chose la plus effrayante que j’ai jamais rencontrée. »

Mor, fort de son expérience militaire passée et présente, a tenté d’aider à la survie de ceux qui l’entouraient. Une jeune femme en particulier avait une jambe cassée. Il a essayé de l’aider à atteindre un endroit caché, mais il n’est pas sûr de son sort et espère savoir si elle a survécu.

« J’ai vu des gens à côté de moi se faire tirer dessus par des tireurs embusqués, avec des tirs de précision sur eux », a-t-il déclaré. « Ils sont tombés au sol comme s’ils avaient été massacrés. Nous avons été massacrés. » Mor se dit qu’il continuerait d’avancer, quoi qu’il arrive.

Finalement, il a croisé une voiture avec des Israéliens. Le conducteur se déplaçait assez lentement pour que Mor puisse le rattraper et sauter à l’intérieur. Avant de se mettre en sécurité, la voiture pleine de passagers a vu un terroriste en uniforme de Tsahal se heurter à deux policiers.

« Les flics ont tiré une balle dans la tête du terroriste », a déclaré Mor. « C’était fou. C’était vraiment fou à voir. »

Le conducteur a emmené Mor assez loin pour atteindre un poste de police, où il a bondi hors de la voiture et est entré à l’intérieur. La voiture remplie d’Israéliens lui était complètement étrangère et il ne sait pas exactement où ils se trouvent ni ce qui leur est arrivé.

Mor a raconté avoir entendu parler des événements survenus dans les kibboutzim, où des bébés décapités auraient été signalés.

« Jésus-Christ, tu sais, c’était insensé », a-t-il déclaré. « Les enfants, les familles, les personnes âgées, les enlèvements, les décapitations, les viols. Qui fait ça ? »

Il a ensuite exprimé, en serrant la main, son dégoût face au massacre du peuple israélien dans l’État par les terroristes du Hamas.

« Pour quoi, pour quelle affaire ? Pour la Palestine ? C’est pour la Palestine ? » Il a fait honte à l’organisation terroriste et a expliqué que ni lui ni Israël n’oublieraient ni ne pardonneraient les événements de la dernière guerre entre le Hamas et Israël.

Et à ceux qui ne soutiennent pas Israël dans ce combat ou qui n’accordent pas de crédit aux atrocités et aux événements actuels, Mor vous invite à venir à Beeri, à venir dans les kibboutz et à constater par vous-même le massacre du peuple israélien.

« Montez dans un avion et voyez. »