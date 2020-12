C’est le moment choquant où un sergent de la police militaire a frappé un flic après avoir refusé l’ordre de porter un masque facial dans un supermarché au Brésil.

Selon le portail en ligne CN7, João Batista, en congé, a insulté des employés et un directeur après avoir été informé à plusieurs reprises qu’il devait porter un masque à l’intérieur du supermarché d’Aracati, Ceará jeudi soir.

Batista, un membre de la police militaire du Ceará qui aurait été ivre à l’époque, s’est vu offrir un masque facial mais l’a refusé alors qu’il continuait à marcher dans le supermarché avant que la police ne soit contactée par le directeur.

‘Je lui ai même fait remarquer que je pourrais lui donner le masque, s’il avait oublié [his], et il m’a juste poussé dedans, est entré et a dit qu’il allait faire [some] faire du shopping », a déclaré le directeur au journal Reporter Ceará.

Le sergent de la police militaire João Batista soulève son t-shirt sur sa bouche et son nez alors qu’il est approché par des policiers avant d’attaquer l’un des agents après avoir refusé de porter un masque facial dans un supermarché de Ceará, au Brésil, jeudi soir.

Des membres de la police militaire de l’État du Ceará placent João Batista en garde à vue après avoir frappé un autre flic au visage après que les autorités aient été appelées au supermarché après qu’il ait refusé de porter un masque facial

Une vidéo divulguée sur les réseaux sociaux montre le moment où Batista a fini de payer ses articles lorsque le flic en congé est approché par le lieutenant-colonel Adrianízio de Oliveira et deux policiers.

Batista est vu dans la vidéo soulevant son t-shirt pour couvrir sa bouche et son nez.

Il a par la suite surpris de Oliveira en lui donnant un coup de poing au visage avant que les autres agents n’interviennent et ne le mettent les menottes après une brève lutte avec Batista, qui les dominait tous.

Batista est emmené menotté dans un supermarché du Ceará, au Brésil, après avoir frappé un flic au visage après avoir refusé les ordres d’un directeur et d’employés de porter un masque.

La police intervient rapidement pour arrêter João Batista, membre du département de la police militaire du Ceará, au Brésil, qui a été filmé en train de frapper un flic qui l’avait interrogé sur son refus de porter un masque dans un supermarché jeudi.

Batista a été accusé d’avoir agressé un policier et est resté en détention.

Il avait été libéré de la prison militaire lundi après avoir purgé sa peine pour des raisons disciplinaires.

Depuis le 10 juillet, l’utilisation du masque facial est obligatoire dans les espaces publics et privés de l’État du nord-est du Ceará comme mesure préventive pour arrêter la propagation de la pandémie de COVID-19.

Quiconque ne se conforme pas est passible d’une amende allant de 20 $ à 60 $. Les entreprises peuvent recevoir une amende allant jusqu’à 200 $ si elles n’appliquent pas l’ordonnance.

Vendredi, le Brésil avait signalé 179 765 décès de coronavirus, le deuxième au monde après les États-Unis. La nation sud-américaine, épicentre de la pandémie en Amérique latine, est troisième derrière les États-Unis et l’Inde avec 6 781 799 cas confirmés.