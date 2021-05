Un sergent gay du département de police de Seattle a envoyé une lettre cinglante à Capitol Hill Pride de Seattle, après avoir interdit aux policiers d’assister au défilé de 2021 en raison des émeutes de l’été dernier et des préoccupations concernant la «suprématie blanche».

Dans un communiqué de presse vendredi, Capitol Hill Pride – qui n’a aucun lien avec la plus grande édition annuelle de la Seattle Pride – a annoncé son interdiction contre les policiers qui assistent au défilé, qui doit avoir lieu les 26 et 27 juin.

Déclarant son engagement à créer «Une atmosphère exempte de peur ou de mal», l’organisation a demandé à la police de s’en tenir aux périmètres de l’événement, citant «Préoccupations persistantes concernant les opinions sur la suprématie blanche au sein des services de police», entre autres raisons.

Un sergent de police anonyme, cependant, a riposté à Capitol Hill Pride dans une lettre samedi qui a été republiée par le site d’information conservateur Post Millennial, accusant les organisateurs de répandre la haine.





Se révélant être un homme gay avec un «Mari vétéran handicapé» et deux adoptés «Enfants de couleur», le sergent a écrit qu’il «Je ne pourrais pas être plus déçu de ce que moi et de nombreux agents LGBTQ ressentons» est Capitol Hill Pride’s «Haine flagrante» contre les policiers.

Il a également condamné le « hypocrisie » de ne pas permettre aux bureaux d’assister au défilé, tout en demandant la protection de la police du périmètre « Dans le cas où quelqu’un vous traite comme vous nous avez. »

Concluant que ses protestations contre la décision de Capitol Hill Pride sont les siennes et pas nécessairement celles du département, le sergent a appelé les organisateurs « Pour faire ce qui est juste à l’avenir. »

La Guilde des officiers de police de Seattle a également condamné l’interdiction de la police de Capitol Hill Pride « Dans la langue la plus forte possible, » avec le président de guilde Mike Solan appelant le mouvement «Dégoûtant, sectaire, discriminatoire», et contradictoire avec le «Message LGBTQ inclusif.»

«Nos membres LGBTQ servent notre communauté avec distinction et fierté. Ils apprécient l’inclusivité et exigent le respect non seulement d’être fiers d’être LGBTQ, mais aussi de servir notre communauté en tant que policiers ». Déclara Solan, ajoutant que quiconque « Croit en leur bannissement n’a pas sa place à Seattle. »





Le Seattle Pride, non connecté et plus grand, a publié vendredi sa propre déclaration se dissociant de l’interdiction de Capitol Hill Pride.

Soulignant que l’événement de 2021 sera un événement complètement virtuel en raison de la pandémie de Covid-19, Seattle Pride a réitéré qu’il « N’est en aucun cas associé » avec Capitol Hill Pride ni «Leur décision d’interdire la participation de la police.»

Il a cependant dit que: «Compte tenu des préoccupations concernant le maintien de l’ordre à Seattle, Seattle Pride souhaite entendre les personnes les plus touchées et sollicite les commentaires de la communauté qu’elle examinera à mesure qu’elle élaborera des plans – et coordonnera les exigences de sécurité obligatoires avec la ville – pour le défilé de l’année prochaine.

Ce n’est pas la première fois qu’un événement Pride interdit à la police d’assister, l’autre exemple le plus récent étant New York City Pride, qui a interdit la police jusqu’en 2025 au moins.

