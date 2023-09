Un sergent de police d’Indianapolis qui a piétiné le visage d’un homme condamné à 1 an

Un sergent de police d’Indianapolis qui a piétiné le visage d’un homme menotté lors d’une arrestation a été condamné vendredi à un an et un jour de prison, ont annoncé les procureurs fédéraux.

Eric Huxley, 45 ans, a plaidé coupable en mai à une accusation de droits civiques. L’incident violent lors d’une arrestation pour conduite désordonnée le 24 septembre 2021 a été filmé par une caméra portée sur le corps.

« En plus du traumatisme infligé aux victimes, les policiers qui enfreignent la loi et utilisent une force excessive nuisent à la confiance de la communauté dans les forces de l’ordre », a déclaré Zachary Myers, procureur américain pour le district sud de l’Indiana. a déclaré dans un communiqué.

La vidéo de la caméra corporelle de la police d’une arrestation le 24 septembre 2021 semble montrer le Sgt. Eric Huxley piétine le visage de Jermaine Vaughn. Département de la police métropolitaine d’Indianapolis.

Huxley a levé son pied et l’a posé sur le visage de Jermaine Vaughn, qui était déjà menotté et qui était déjà retenu par un autre policier, ont indiqué les procureurs et des vidéos.

La vidéo de la caméra portée sur le corps montre que Vaughn était face vers le haut et sur le dos lorsqu’il a reçu un coup de pied au visage.

Huxley a été inculpé en octobre pour privation de droits sous couvert de la loi, ce qui constitue une violation des droits civils.

« Nous apprécions l’examen attentif de cette affaire par le juge et sommes prêts à purger la peine », a déclaré l’avocat de Huxley, John Kautzman, par courrier électronique vendredi soir. « Eric s’est excusé auprès de la victime et de la communauté pour ses actes inhabituels ce jour-là, et il a hâte de laisser cette affaire derrière lui afin de pouvoir se concentrer sur le soin de sa famille. »

Huxley a été suspendu sans solde et son licenciement a été recommandé devant le Conseil du mérite de la police civile, a annoncé la police métropolitaine d’Indianapolis.

La recommandation reste en attente devant la commission, et une décision sera prise une fois la procédure pénale terminée, » a déclaré le département, connu sous le nom d’IMPD. Il y a aussi une plainte contre lui.

Le chef de la police Randal Taylor a déclaré en 2021 qu’il était choqué et irrité par l’incident et que ce qui s’est produit « ne représente pas l’IMPD et le travail que nos agents accomplissent chaque jour pour assurer la sécurité de notre communauté ».