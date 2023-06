Un sergent de l’Armée canadienne condamné à une amende et réprimandé pour ses commentaires « anti-juifs »

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des commentaires offensants à propos d’un groupe minoritaire.

Un sergent de 38 ans de l’Armée canadienne a été condamné à une amende de 3 000 $ et à une sévère réprimande après avoir fait ce qu’un juge militaire a qualifié de commentaires anti-juifs « tout à fait dégoûtants » alors qu’il dirigeait un cours de formation d’infanterie en 2021.

sergent. KE Bluemke a plaidé coupable en octobre dernier à une accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour des blagues et des commentaires qu’il a faits sur les Juifs et l’Holocauste alors qu’il était instructeur pour un cours de commandement d’infanterie à la Base des Forces canadiennes Petawawa en Ontario.

Les commentaires ont été révélés à la fin du cours lorsqu’une douzaine de participants ont rapporté que Bluemke faisait de fréquentes blagues et commentaires inappropriés sur le peuple juif et l’Holocauste, déclenchant une enquête et finalement une procédure devant la cour martiale.

Le juge militaire Cmdr. Martin Pelletier a entendu dire que Bluemke avait commencé le cours en demandant : « Est-ce que quelqu’un est juif ici ? selon la décision de condamnation du juge, publiée vendredi.

Plus tard dans le cours, lors du nettoyage d’un champ de tir, Bluemke a exhorté ses participants au cours à « agir avec le sentiment d’urgence comme un certain groupe l’a fait en quittant l’Allemagne en 1939 », a écrit Pelletier.

« Pourquoi les Juifs ont-ils de gros nez ? Parce que l’air est libre », a plaisanté Bluemke.

« Les Allemands sont vraiment doués pour ranger les choses », a déclaré le sergent en essayant de trouver de l’espace supplémentaire à l’intérieur des véhicules de course.

Un participant au cours a témoigné que ce dernier commentaire l’avait embarrassé et mis en colère, déclarant au tribunal que le commentaire « lui faisait penser à l’épreuve que les Juifs ont traversée alors qu’ils étaient entassés dans des wagons de train et dans des chambres à gaz, et parce que la manière désinvolte avec laquelle il a été dit, » a écrit le juge.

« EXTRÊMEMENT TROUBLEMENT, À PLUSIEURS FAÇONS »

En faisant ces commentaires, Bluemke, qui est né en Allemagne en 1984 et a immigré au Canada en 1995, a érodé la confiance des stagiaires en son leadership et dans les Forces armées canadiennes en général, ont témoigné les participants.

Un participant, qui est juif, a déclaré dans une déclaration de la victime que les commentaires étaient extrêmement troublants et l’avaient tellement mis en colère qu’il ne pouvait pas retenir les informations qu’on lui enseignait.

Suite aux révélations sur sa conduite pendant le cours, le commandant de Bluemke l’a mis en probation et il a suivi des conseils, suivis d’une période de surveillance prolongée.

Le juge Pelletier a écrit que la dénonciation et la dissuasion étaient au centre de sa décision sur la peine.

« La conduite du sergent Bluemke est extrêmement troublante, à plusieurs égards », a écrit Pelletier.

« J’ai du mal à trouver le mot juste pour qualifier l’utilisation de stéréotypes et la référence aux horreurs indicibles subies par la communauté juive avant et pendant la Seconde Guerre mondiale pour tenir des propos désobligeants à des fins de plaisanteries. Le mot ‘de mauvais goût’ ne suffit pas . C’est à mon avis tout à fait dégoûtant. »

Entendre un membre des Forces armées canadiennes faire de tels commentaires « devrait faire grincer des dents un membre raisonnable et s’inquiéter d’appartenir à la même organisation que l’agresseur », a écrit Pelletier, notant que le rôle de Bluemke en tant qu’instructeur de cours à l’époque rendait les commentaires « particulièrement problématiques ». «

Bluemke, qui a admis avoir fait ces commentaires dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, a été promu sergent en 2017. Il a servi deux fois à l’étranger, dont sept mois en Afghanistan en 2010 et quatre mois en Ukraine de 2017 à 2018.