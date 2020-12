Les corps d’un soldat des forces spéciales en service actif et d’un ancien combattant de l’armée ont été découverts plus tôt cette semaine dans une zone d’entraînement à Fort Bragg, et aujourd’hui, il a été révélé aujourd’hui qu’un acte criminel est suspecté.

Un communiqué du poste de Caroline du Nord a déclaré que les corps avaient été retrouvés mercredi et que leur mort n’était pas liée à la formation officielle de l’unité.

Vendredi, l’un des deux hommes a été identifié comme étant le Master Sgt. William Lavigne II, 37 ans. Il a été affecté au quartier général et à la compagnie du quartier général du Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine.

Master Sgt. William Lavigne II, 37 ans, un soldat des forces spéciales, a été identifié vendredi comme l’un des deux hommes retrouvés morts dans une zone d’entraînement à Fort Bragg

L’autre homme a été identifié comme étant le vétéran de l’armée Timothy Dumas, 44 ans, qui avait auparavant servi à Fort Bragg.

Dumas était un résident de Pinehurst, en Caroline du Nord. Aucune information supplémentaire à son sujet n’a été publiée.

Un responsable de la défense s’est adressé à ABC News sous couvert d’anonymat vendredi après-midi a révélé qu’un acte criminel était suspecté dans la mort de Lavigne et Dumas et qu’aucune arme n’avait été retrouvée sur les lieux.

WRAL a rapporté, citant une source anonyme familière avec l’affaire, qu’un corps a été retrouvé à plat sur le sol. L’autre était enveloppé dans une couverture près d’une camionnette.

« La perte d’un soldat est toujours tragique », a déclaré le lieutenant-colonel Justin Duvall, commandant du HHC, Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine, dans un communiqué. «Master Sgt. Lavigne s’est consacré à l’armée pendant 19 ans et s’est déployé à plusieurs reprises dans la défense de notre nation. Nos condoléances à sa famille pendant cette période difficile.

Lavigne s’est enrôlé dans l’armée en 2001 et s’est déployé à plusieurs reprises en Afghanistan et en Irak pour soutenir la guerre mondiale contre le terrorisme.

Une source a déclaré que l’un des corps avait été retrouvé à plat, tandis que l’autre était enveloppé dans une couverture à côté d’une camionnette. Selon les responsables de Fort Bragg, les décès ne sont pas liés à la formation officielle de l’unité

En 2007, il est diplômé du cours de qualification des forces spéciales et a été affecté aux 1ères forces spéciales, suivi d’une affectation au commandement des opérations spéciales de l’armée américaine.

Les décès font l’objet d’une enquête de la part d’agents spéciaux du Commandement des enquêtes criminelles de l’armée.

Fort Bragg, couvrant près de 172 000 acres, est l’un des plus grands complexes militaires du monde, selon son site Web. Il compte environ 57 000 militaires, 11 000 employés civils et 23 000 membres de leur famille.

La base a fait les manchettes cette semaine après qu’un rapport d’autopsie a révélé qu’un parachutiste de Fort Bragg qui avait disparu lors d’un voyage de camping avec d’autres soldats en mai avait été décapité.

En octobre, Fort Bragg a fait la une des journaux lorsqu’un travailleur civil de la base a répondu de manière obscène au contenu pornographique du compte Twitter officiel de Fort Bragg, qui a ensuite été supprimé.

Quelques semaines auparavant, une tragédie avait frappé la base en Caroline du Nord lorsque le s … Jason Lowe, 27 ans, servant dans la 82nd Airborne Division s’est suicidé.

Lowe’s était le dixième suicide que la 82nd Airborne Division a subi jusqu’à présent cette année, un nombre qui s’élevait à quatre l’année dernière. En 2018, six parachutistes de division se sont suicidés; quatre l’ont fait en 2017.