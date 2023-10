Un septième homme accusé du meurtre d’un candidat à la présidentielle équatorienne est assassiné en prison : NPR

basculer la légende Rodrigo Abd/AP

QUITO, Équateur — Un septième homme accusé de l’assassinat en août d’un candidat à la présidentielle équatorienne a été tué dans une prison de la capitale équatorienne, ont annoncé samedi les autorités, un jour après que six autres personnes soupçonnées d’être liées au crime ont été assassinées dans un autre lieu de détention.

L’assassinat des sept suspects s’est produit un peu plus d’une semaine avant l’organisation du second tour de l’élection présidentielle en Équateur et alors que les responsables ont du mal à expliquer comment cela a été possible.

Le système pénitentiaire a indiqué dans un communiqué de presse que l’homme tué était détenu dans une prison de Quito, la capitale de l’Équateur. Il n’a donné aucun détail sur les circonstances de l’incident et l’a identifié uniquement comme « José M. », sans préciser sa nationalité.

Six hommes colombiens accusés de l’assassinat de Fernando Villavicencio, le 9 août, ont été tués vendredi dans une prison de Guayaquil.

Le président Guillermo Lasso a convoqué une réunion d’urgence de son cabinet de sécurité, qui a décidé de transférer les six autres suspects de l’assassinat vers une autre prison, selon un communiqué du gouvernement. La prison dans laquelle ils ont été envoyés pour des raisons de sécurité n’a pas été identifiée.

Le gouvernement a également licencié le directeur du système pénitentiaire et le chef des enquêtes de la police, a indiqué le bureau de communication présidentiel dans un communiqué.

Ces meurtres surviennent alors que le bureau du procureur devrait annoncer prochainement la conclusion de l’enquête sur le meurtre de Villavicencio, abattu alors qu’il quittait un rassemblement politique.

L’homme politique de 59 ans n’avait pas été considéré comme l’un des favoris pour le premier tour des élections du 20 août, mais son assassinat en plein jour est un rappel choquant de la montée de la criminalité qui frappe l’Équateur. Il avait déclaré avoir été menacé par des membres du cartel mexicain de la drogue de Sinaloa, l’un des nombreux groupes criminels organisés internationaux opérant en Équateur.

L’Équateur organise le second tour de l’élection présidentielle le 15 octobre, opposant les deux premiers du scrutin d’août : la gauchiste Luisa González et l’ancien législateur Daniel Noboa, fils d’un magnat de la banane.