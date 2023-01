Un senior de la Colombie-Britannique suit son impact environnemental en baisse depuis plus d’une décennie

Ce qui a commencé comme un projet de suivi de son exercice pour des raisons de santé est maintenant un audit annuel pour des raisons environnementales pour un homme de 75 ans de Cariboo.

Stuart Westie, un enseignant à la retraite qui vit à Williams Lake, produit un rapport annuel depuis 12 ans maintenant, résumant au début de chaque nouvelle année, ses activités de vélo, de marche et autres activités physiques de l’année précédente ainsi que la quantité de déchets qu’il produit et l’utilisation de son véhicule.

Il enverrait les “audits” aux personnes qu’il connaissait et qui pourraient être intéressées par e-mail pour partager avec eux ses succès et montrer aux autres ce qui est possible.

Au début, sa principale préoccupation était de faire de l’exercice, mais à un moment donné, il a décidé d’essayer de gagner du temps en incorporant son exercice à son trajet en se rendant à la piscine, où il avait l’habitude de faire des longueurs tous les jours, et pour ses courses.

Après l’avoir essayé une fois, il a découvert qu’il faisait non seulement plus d’exercice, ce qui était son objectif, mais qu’il l’appréciait.

Il suivait également combien de jours il conduisait sa voiture, combien de jours il faisait du vélo et combien de jours il marchait.

Westie est un cycliste dévoué, et il préfère généralement faire du vélo à moins qu’il ne fasse trop froid ou qu’il ne pense pas que les routes sont favorables, et ce malgré certaines des réponses hostiles qu’il reçoit parfois qui pourraient décourager d’autres cyclistes potentiels.

Un jeune passager de camionnette a récemment baissé sa vitre pour lui crier des insultes en passant près de Westie à vélo sur l’avenue Mackenzie.

Il vit également dans une zone où beaucoup refusent de faire du vélo vers ou depuis, car la section d’autoroute sur laquelle il doit naviguer vers la ville comprend deux ponts et des accotements de route sales qui forcent les cyclistes à entrer dans la circulation, ce que beaucoup ne sont pas à l’aise de faire, mais il parvient à faire du vélo des centaines de jours par an.

Westie n’a conduit son véhicule qu’un total de 12 jours sur une distance d’environ 700 km en 2022, dont la majeure partie était due à un voyage pour voir un spécialiste à Prince George l’automne dernier.

Il a fait du vélo pendant 280 jours au total et estime avoir parcouru plus de 7 000 km.

Il a marché 84 jours, mais il plaisante en disant qu’il «ralentit» car en 2021, il a fait du vélo 323 jours, bien qu’il ait également mentionné dans son audit le temps et les fortes chutes de neige dans le Cariboo en 2022 en janvier, février, novembre et décembre étaient tient également compte de la quantité de vélo qu’il a fait.

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2020, Westie s’est fixé pour objectif de faire au moins 100 minutes d’exercice par jour.

Ses jours de conduite au fil des années de suivi sont passés de 99 jours de conduite en 2011 à seulement 12 en 2022.

Il plaisante sur la façon dont son exercice a changé au fil des ans.

“Oui, je considère maintenant le pelletage de neige comme un exercice – oh, comment les puissants sont tombés”, ironise Westie dans sa mise à jour, notant qu’il parvient toujours à parcourir les cinq kilomètres jusqu’à la ville en 50 minutes, cependant.

Lorsqu’il ne peut pas faire de vélo de route à l’extérieur, Westie fait du vélo stationnaire chez lui, mais il n’apprécie pas le passage à la conduite à l’intérieur et ne le fait que lorsque les conditions l’obligent à l’intérieur.

En ce qui concerne l’aspect des ordures, Westie attribue le fait d’être le fils de parents de la Dépression à son désir de ne pas gaspiller de nourriture ou de jeter des choses. Il brûle les déchets à base de papier qu’il produit et composte la plupart de ses matières organiques, et cultive un petit jardin, dont il préserve la plupart pour l’hiver. Il dit qu’il génère une poubelle et une poubelle de recyclage par an.

“Alors que nous entrons en 2023, je vais personnellement bien mais j’ai peur pour la planète – c’est mon obsession constante”, écrit Westie dans sa mise à jour aux amis.

