Un senior à Harvard offre une bourse surprise

Verda Tetteh, lycéenne, aurait pu ajouter une bourse surprise de 40 000 $ de la Fitchburg High School à sa collection de bourses et d’aide financière pour payer ses études à Harvard. Mais au lieu de cela, elle a demandé à l’école de donner l’argent de la bourse à quelqu’un qui en avait le plus besoin.

Tetteh, qui a immigré aux États-Unis avec sa famille du Ghana, a prononcé un discours puissant sur la résilience au début de la cérémonie de remise des diplômes de l’école du Massachusetts le 4 juin. Lorsqu’elle a parlé, elle ne savait pas encore qu’elle avait été choisie comme l’une des deux étudiantes qui recevraient le prix d’excellence générale de l’école.

« Et je dis résilient parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, certains d’entre nous sont nés avec les chances contre nous de ne pas arriver aujourd’hui », a déclaré Tetteh dans son discours. « Et je dis résilient parce que nous tous, enseignants, professeurs et étudiants, nous avons été confrontés à un grand défi lorsque la pandémie a frappé. Mais nous étions et nous sommes résilients, et nous l’avons fait. »

Après avoir pris place, la directrice adjointe de l’école a annoncé les deux gagnants de la bourse de 40 000 $ – et Tetteh était l’un d’entre eux. Ce fut un choc pour elle.

« Je veux dire que j’ai postulé il y a un mois, mais aussi une tonne d’autres étudiants incroyables ont postulé, donc je ne savais pas que j’allais l’obtenir », a déclaré Tetteh à USA TODAY.

Après avoir reçu le prix, elle a écouté le directeur adjoint parler d’être « altruiste » et « audacieux ». C’est alors qu’elle a pris la décision.

« Je suis très reconnaissant pour cela, mais je sais aussi que je ne suis pas celui qui en a le plus besoin », a déclaré Tetteh. Elle avait reçu d’autres bourses et aides financières qu’elle envisage d’utiliser pour financer ses études.

Elle savait que le collège communautaire avait grandement aidé sa mère, et elle savait jusqu’où cet argent irait pour financer une éducation là-bas. Elle a donc déclaré lors de la cérémonie qu’elle souhaitait que l’administration envisage d’accorder la bourse à un étudiant d’un collège communautaire.

« Quand je l’ai donné pour la première fois, je me suis senti soulagé en fait. J’étais très heureux que Dieu m’ait donné la force de faire la bonne chose et en y réfléchissant maintenant, je maintiens ma décision », a déclaré Tetteh. « Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment où j’ai regretté ma décision. »

Tetteh a déclaré que ses parents, comme elle, ne savaient pas qu’elle recevait la bourse jusqu’à ce qu’elle soit annoncée lors de sa remise des diplômes, donc c’était une décision très spontanée.

« En fait, vous savez, mon directeur m’a trouvé plus tard dans la journée et m’a dit: » Je suis très fier de vous et c’était un geste très altruiste. » Ma mère a dit qu’elle m’avait applaudi et m’avait fait une ovation debout, donc je pense que c’était un retour et une réponse très positifs de tous les côtés », a déclaré Tetteh.

Tetteh a déclaré à USA TODAY qu’elle avait rencontré le principal Jeremy Roche pour discuter de la façon dont la bourse serait réaffectée. Le plan : La bourse unique sera divisée en plusieurs bourses qui seront attribuées au cours des quatre prochaines années. À compter de cette année, deux étudiants de la promotion qui iront au collège communautaire recevront chacun 5 000 $.

Elle a encouragé les nouveaux élèves du secondaire à garder les yeux ouverts dans leur communauté.

« Vous pouvez apporter un changement dans chaque communauté, car vous savez que le monde s’améliore toujours, alors gardez un œil ouvert sur ce que vous pouvez faire, puis soyez audacieux et courageux, et travaillez dur pour ce changement », a déclaré Tetteh.

« Elle représentait incroyablement bien la classe et l’école, et j’oserais même dire, sa génération », a déclaré Roche au Washington Post.