Un sénateur républicain renvoie l’ancien directeur de la CIA à la police du Capitole pour un tweet concernant son retrait de la « race humaine »

Un sénateur républicain qui a fait l’objet d’un tweet menaçant d’un ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency (NSA) a annoncé avoir dénoncé l’individu à la police du Capitole américain, selon un communiqué publié mardi. .

Le général à la retraite de l’US Air Force Michael V. Hayden, qui a été directeur de la NSA de 1999 à 2005 et directeur de la CIA de 2006 à 2009, a écrit dans un tweet lundi, le sénateur républicain Tommy Tuberville de l’Alabama devrait être «[removed] de la race humaine. » Après Hayden doublé Suite à sa remarque suite aux critiques de son tweet, le bureau de Tuberville a publié un communiqué de presse exprimant son indignation face à ce commentaire et déclarant qu’il avait dénoncé Hayden à la police du Capitole des États-Unis, une agence fédérale chargée de l’application des lois chargée de protéger les membres du Congrès. (EN RELATION : L’ancien directeur de la CIA suggère que le sénateur républicain devrait être retiré de la « race humaine »)

« Si nous avons encore un système de justice apolitique dans ce pays, alors le général Hayden sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi », a écrit Tuberville dans le communiqué de presse. « Mon bureau a signalé cet incident à la police du Capitole et j’espère qu’elle fera une fois de plus un excellent travail pour protéger les membres du Congrès et traduire les criminels en justice. »

Ma déclaration sur le général Hayden. pic.twitter.com/KQ0sLz6gTQ – Entraîneur Tommy Tuberville (@SenTuberville) 10 octobre 2023

La loi fédérale, en particulier 18 USC § 115, qualifie de crime la menace d’agresser, de kidnapper ou d’assassiner un membre du Congrès si cela est fait dans l’intention de le gêner ou de l’intimider dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le délit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans ainsi que d’une amende.

« Compte tenu de la longue carrière du général Hayden à Washington, il devait savoir qu’en faisant une telle déclaration, il commettait un crime grave. Ses propres efforts aujourd’hui pour réinterpréter ce qu’il a dit ne sont qu’un aveu tacite de culpabilité », a déclaré Tuberville.

Le communiqué de presse de Tuberville attaquait également le bilan de Hayden en tant que directeur de la NSA et de la CIA. « Le général Hayden a présidé à certains des plus grands échecs de l’histoire du renseignement américain, comme les attentats du 11 septembre et le manque d’armes de destruction massive en Irak », a-t-il déclaré.

Tuberville a été vivement critiqué par les démocrates pour son refus du consentement unanime pour confirmer les candidats militaires aux postes de général et d’officier général, en signe de protestation contre une décision du ministère de la Défense. politique qui rembourse aux militaires les déplacements pour obtenir un avortement dans les États où cela est légal.

Tuberville a également évoqué les critiques féroces de Hayden à l’égard de l’ancien président Donald Trump et des politiciens républicains ainsi que son plaidoyer en faveur des candidats démocrates pour suggérer qu’il était un acteur partisan. « Le général Hayden a participé activement au canular russe et a menti à propos de l’ordinateur portable de Hunter Biden pour faire élire Joe Biden président », a-t-il écrit, faisant référence à son signature d’une lettre de 2020 qui affirmait qu’un article du New York Post sur un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, qui contenait des informations personnelles accablantes, était de la « désinformation russe ».

« [T]Ces mensonges ont déchiré notre pays et causé d’énormes dommages au tissu social de notre république. Le général Hayden n’est pas en mesure de critiquer qui que ce soit, car sa crédibilité a été complètement détruite depuis longtemps », a déclaré Tuberville.

Hayden, la CIA et la police du Capitole américain n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

