Un sénateur républicain prédit des “émeutes” si Trump est accusé

Lindsey Graham a averti que le “deux poids deux mesures” contre l’ancien président pourrait déclencher des violences politiques

Poursuivre l’ancien président Donald Trump pour mauvaise gestion d’informations classifiées – en particulier après que l’enquête sur son ancienne rivale Hillary Clinton avant les élections de 2016 n’a pas abouti à un acte d’accusation – conduirait à “émeutes dans les rues», a déclaré le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) à Fox News dimanche.

“La plupart des républicains, y compris moi, croient qu’en ce qui concerne Trump, il n’y a pas de loi. Le tout est de l’avoir“, a déclaré Graham à l’hôte Trey Gowdy, l’ancien membre du Congrès de Caroline du Sud qui a dirigé l’enquête de la Chambre sur l’utilisation par Clinton d’un serveur de messagerie privé pour les affaires du gouvernement dans lequel elle n’a finalement pas été inculpée.

Le ciblage de Trump pourrait déclencher une réaction violente s’il dégénère en traînant l’ancien président en justice, a déclaré Graham. “S’il y a des poursuites contre Donald Trump pour mauvaise gestion d’informations classifiées, après la débâcle de Clinton… il y aura des émeutes dans les rues.”

Lire la suite Le raid du FBI stimule le changement dans le soutien des électeurs de Trump

Le sénateur a décrié ce qu’il a appelé le «double standard» contre l’ancien président, qui devrait annoncer une candidature de retour en 2024 dans un proche avenir, arguant que d’abord Clinton, puis le rejeton capricieux de Biden, Hunter Biden, étaient protégés par le FBI.

Non seulement l’agence a refusé de poursuivre Clinton, mais elle a également été accusée d’avoir déployé ses muscles pour empêcher le “ordinateur portable de l’enfer» histoire de se répandre sur les réseaux sociaux. Les sénateurs républicains ont accusé le FBI de comploter pour «minimiser” des informations sur l’ordinateur portable de Biden dans le but de mettre fin aux enquêtes relatives à une activité criminelle potentielle et de l’étiqueter “désinformation.”

Pendant ce temps, a-t-il dit, l’affidavit utilisé pour justifier le raid nocturne du FBI sur la maison de Trump à Mar-a-Lago plus tôt ce mois-ci “manque de toute transparence significative.”

L’affidavit de 38 pages qui a été utilisé pour obtenir le mandat de perquisition du country club de Floride a révélé que des agents soupçonnaient qu’il pourrait y avoir “preuve d’obstruction» dans les cartons de documents classifiés que l’ancien président a emportés avec lui en quittant la Maison Blanche. Cependant, les agents savaient que Trump avait les dossiers classifiés depuis au moins février.

Les opposants politiques de Graham ont pris ses paroles comme un appel à la violence – plutôt qu’une prédiction – si Trump devait être poursuivi. L’ancien chef de l’éthique de la Maison Blanche, Richard Painter, l’a même appelé à être “expulsé du Sénat” pour “incitant à nouveau le 6 janvier“, tandis que l’animateur de MSNBC, Joe Scarborough, a accusé le sénateur de faire peur à la fois et d’être”bien» avec, des émeutes, tant qu’elles étaient menées par d’autres républicains.