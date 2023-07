Un sénateur qui a déjà travaillé dans un planning familial prévient que les républicains envisagent une interdiction nationale de l’avortement

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Opuis un projet de décision de la Cour suprême Dobbs contre Jackson opinion qui renverserait Roe contre Wade fuite en mai de l’année dernière, la sénatrice américaine Tina Smith n’a eu que trois mots.

« Ce sont des taureaux *** », le démocrate du Minnesota tweeté. Elle avait des mots similaires quand Walgreens annoncé en mars de cette année, il ne distribuerait pas de pilules abortives dans les États où l’avortement restait légal.

Mme Smith a dit L’indépendant dans une interview téléphonique qu’elle connaissait les conséquences de l’annulation du droit constitutionnel consacré de demander un avortement depuis son travail chez Planned Parenthood en tant que vice-présidente exécutive de la branche du Minnesota pour les affaires extérieures. Elle a dit que son temps de travail là-bas lui avait appris les effets des restrictions sur la vie des femmes.

« La première chose que j’ai réalisée, c’est que pour les femmes confrontées à une décision sur ce qu’il faut faire à propos d’une grossesse non planifiée, une grossesse qu’elles ne veulent pas, c’est une décision purement personnelle pour elles », a-t-elle déclaré. «En tant que décideur, pourquoi les républicains du Sénat et des législateurs des États du pays pensent-ils qu’ils savent mieux que ces femmes dont ils ne connaîtront jamais les histoires? Pourquoi pensent-ils qu’ils devraient être ceux qui décident? Ce sont les décisions de ces femmes.

Mme Smith a déclaré que la décision Dobbs a conduit à enraciner la question du droit à l’avortement en termes de liberté individuelle.

« Vous savez, ils peuvent voir cela, ces histoires d’individus et de médecins qui essaient de fournir les meilleurs soins de santé, d’obtenir les meilleurs soins de santé pour les gens, et vous savez, ils sont incapables de le faire et ils peuvent voir que c’est tout simplement faux , » dit-elle.

Sen Smith est arrivée dans des circonstances particulières après que le gouverneur de l’époque, Mark Dayton, l’a nommée, alors qu’elle était lieutenant-gouverneur du Minnesota, pour remplacer Sen Al Franken au milieu de multiples allégations de comportement sexuel inapproprié. De même, elle a souvent été éclipsée par la sénatrice démocrate senior du Minnesota, Amy Klobuchar, qui s’est présentée à la présidence. Elle et sa collègue démocrate du Midwest Tammy Baldwin, du Wisconsin, ont une blague courante que les journalistes et le personnel de Capitol Hill les confondent souvent.

Au cours de la dernière année, Sen Smith a émergé comme une présence plus forte. Elle a écrit certaines des dispositions climatiques dans ce qui allait devenir la loi sur la réduction de l’inflation. Lorsque le sénateur John Fetterman (D-PA) a quitté le Sénat pendant quelques semaines pour suivre un traitement contre la dépression, elle a parlé de ses propres difficultés avec la maladie.

De plus, elle est devenue l’une des voix les plus fortes pour défendre le droit à l’avortement. Mme Smith a déclaré que Dobbs décision a rendu plus clair le contraste entre démocrates et républicains. Ces derniers mois, le sénateur Tommy Tuberville (R-AL) a bloqué les nominations militaires en raison de la politique du Pentagone qui rembourse les personnes qui voyagent hors de l’État pour se faire avorter.

« Ce que fait le sénateur Tuberville est tellement en dehors des normes de ce que nous devrions faire au Sénat, c’est scandaleux », a-t-elle déclaré. « Je dois juste souligner que ce que le sénateur Tuberville essaie de faire, c’est de renverser une politique qui offre essentiellement aux femmes servant dans l’armée le même accès aux soins de santé que les personnes incarcérées dans nos prisons fédérales. »

Peu de républicains semblent dissuadés de leur opposition à l’avortement malgré le rôle qu’il a joué en émoussant leurs efforts pour renverser le Sénat l’année dernière. Le collègue de Mme Smith, le sénateur Tim Scott (R-SC), maintenant candidat à la présidence, a déclaré le mois dernier à la conférence Road to Majority de la Faith & Freedom Coalition « merci Dieu tout-puissant pour le Dobbs décision. »

L’ancien vice-président Mike Pence a appelé à une interdiction nationale de l’avortement de 15 semaines. Pendant ce temps, l’ancien président Donald Trump a fait campagne en tant que président qui a nommé les trois juges de la Cour suprême qui ont rendu la décision possible. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui place souvent une seconde distance derrière M. Trump dans les sondages, a signé une loi interdisant l’avortement après six semaines.

En tant que vice-présidente du comité de campagne sénatoriale démocrate, Mme Smith est confrontée à un défi difficile car non seulement elle doit défendre les sièges du Sénat dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, l’Arizona et le Nevada – que le président Joe Biden a tous remportés en 2020 – elle a également pour défendre des sièges au Sénat dans trois États, M. Trump a gagné deux fois : l’Ohio, le Montana et la Virginie-Occidentale.

« Et ne vous y trompez pas, si les républicains gagnent le Sénat ou si les républicains gagnent la Maison Blanche, nous pouvons le voir d’après leurs déclarations, ils vont passer à l’adoption d’une interdiction nationale de l’avortement », a-t-elle déclaré, notant combien de candidats du GOP pour Le Sénat s’oppose à l’avortement.

« Donc, c’est le contraste, c’est ce à quoi les électeurs seront confrontés lorsqu’ils voteront en 2024″, a-t-elle déclaré. « Voulez-vous élire des individus qui pensent qu’ils savent mieux, que ce sont eux qui devraient prendre les décisions, des individus qui veulent interdire le droit à l’avortement ? Ou voulez-vous élire des démocrates qui croient que les femmes et non les politiciens devraient prendre leurs propres décisions en matière de santé ? »

Dans le même temps, les démocrates sont confrontés à d’énormes défis pour codifier les droits à l’avortement. La semaine dernière, M. Biden a déclaré aux donateurs qu’il était personnellement mal à l’aise avec l’avortement.

« Je suis un catholique pratiquant », a-t-il déclaré mardi. « Je ne suis pas fan de l’avortement, mais devinez quoi ? Roe contre Wade tu as trouvé. »

Sen Smith a défendu les actions de M. Biden défendant les droits à l’avortement.

« Je crois que le président et l’administration ont agi de manière décisive de toutes les manières possibles alors qu’ils cherchent d’autres voies vers la liberté reproductive pratique, c’est une bonne chose », a-t-elle déclaré. « Je suis fier du travail qu’ils ont accompli. Je pense qu’en fin de compte, l’action que nous devons prendre est une action législative, et c’est pourquoi nous devons gagner ces élections.

L’année dernière, peu de temps après la Dobbs fuite, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a tenté de faire adopter la loi sur la protection de la santé des femmes, qui aurait codifié les protections en Chevreuil, à un vote. Mais le sénateur Joe Manchin (D-WV) s’est opposé à la mesure. Même alors, Sen Kyrsten Sinema de l’Arizona, qui a ensuite quitté le Parti démocrate pour devenir indépendant, s’oppose à la suppression de l’obstruction systématique, qui exige une majorité des deux tiers pour adopter une législation.

Sen Smith a déclaré que si les démocrates revenaient à la Chambre, au Sénat et à la Maison Blanche, ils devraient se débarrasser de l’obstruction systématique.

« Et vous savez, nous devons travailler vers une majorité au Sénat qui non seulement soutiendra la liberté de reproduction, mais modifiera également les règles du Sénat afin que nous puissions agir sur cette conviction », a-t-elle déclaré. « Et cela, je pense, va comme je l’ai déjà dit, et je pense que ce sera un enjeu décisif lors des élections de 2024. »