Un sénateur peu connu nommé Premier ministre par intérim du Pakistan jusqu’aux prochaines élections

Un sénateur peu connu de la province la moins peuplée du Pakistan sera Premier ministre par intérim pour mener le pays jusqu’aux prochaines élections, a déclaré samedi le chef de l’opposition.

Anwaar-ul-Haq Kakar, de la province du Balouchistan, a été nommé par le chef de l’opposition Raja Riaz Ahmad à la suite d’une rencontre avec le Premier ministre sortant Shehbaz Sharif.

« Nous avons d’abord convenu que celui qui devrait être Premier ministre, il devrait être d’une petite province afin que les griefs des petites provinces soient traités », a déclaré Riaz.

Kakar conduira le Pakistan aux prochaines élections générales et provinciales prévues en novembre, mais qui, selon certains responsables, seront reportées à l’année prochaine.

Le pays est en proie à des troubles politiques depuis que l’ancienne star internationale du cricket Imran Khan a été démis de ses fonctions de premier ministre par un vote de censure en avril 2022, qui a abouti à son incarcération le week-end dernier pendant trois ans pour corruption.

Les autorités ont sévèrement réprimé le parti pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan ces derniers mois, écrasant son pouvoir populaire en rassemblant des milliers de ses partisans et responsables.

Le Parlement a été officiellement dissous mercredi avec des élections prévues dans les 90 jours conformément à la constitution.

Mais il y a eu des spéculations pendant des mois sur le fait qu’elles seraient retardées alors que l’establishment s’efforce de stabiliser un pays confronté à des crises sécuritaires, économiques et politiques qui se chevauchent.

Les données du dernier recensement effectué ont finalement été publiées le week-end dernier et le gouvernement sortant a déclaré que la commission électorale avait besoin de temps pour redessiner les limites des circonscriptions.

Interrogée cette semaine à la télévision si un vote aurait lieu cette année, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah a répondu: « Une réponse absolument directe – Non. »

La commission électorale n’a pas encore commenté.

Le mois dernier, le Parlement s’est empressé d’adopter une législation qui donne au gouvernement intérimaire plus de pouvoir pour négocier avec des organismes mondiaux tels que le Fonds monétaire international, un autre indice qu’il pourrait exister pendant un certain temps.

Certains analystes pensent que ce retard pourrait donner le temps aux principaux partenaires de la coalition – la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N) et le Parti du peuple pakistanais (PPP) – de déterminer comment relever le défi du PTI de Khan.

« Mais en réalité, retarder les élections pourrait simplement irriter davantage le public et galvaniser une opposition qui a déjà souffert de mois de répression », a déclaré Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute au Wilson Center.

Après son éviction, Khan a passé des mois à galvaniser ses partisans avec une série de rassemblements de masse et de longues marches – dont une au cours de laquelle il a reçu une balle dans la jambe lors d’une tentative d’assassinat.

Et après avoir été détenu pendant trois jours en mai, les partisans de Khan sont descendus dans la rue et plus d’une douzaine sont morts dans des affrontements avec la police.

Les États-Unis ont déclaré cette semaine qu’ils observaient avec inquiétude la perspective de violences électorales.

Derrière toute élection au Pakistan se cache l’armée, qui a organisé au moins trois coups d’État réussis depuis que le pays a été forgé à partir de la partition de l’Inde en 1947.

Khan a bénéficié d’un véritable soutien généralisé lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2018, mais les analystes affirment que ce n’est qu’avec la bénédiction des puissants généraux du pays – avec qui il se serait brouillé dans les mois précédant son éviction.

