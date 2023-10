Nouvelles

Un sénateur pakistanais formé à Oxford a suscité le dégoût après avoir partagé une photo d’Adolf Hitler tout en suggérant que le monde sait désormais « pourquoi il a fait ce qu’il a fait » en assassinant des millions de Juifs.

Afnan Ullah Khan a publié dimanche le portrait, supprimé depuis, du chef nazi en uniforme militaire, comprenant un brassard à croix gammée.

« Au moins maintenant, le monde sait pourquoi il a fait, ce qu’il a fait », a écrit l’homme politique avec un hashtag mal orthographié « Gaza_Genicide ».

Son message a été rapidement condamné par de nombreux internautes – y compris certains arborant un drapeau palestinien – avant d’être retiré de X pour violation des règles du site de réseau social, selon le Jerusalem Post.

Une femme, qui s’identifie sur X comme une chercheuse senior au King’s College de Londres, a qualifié le tweet de « contenu honteux ».

“Aucune violence n’est justifiable, que ce soit contre les Palestiniens ou les Juifs.” Ayesha Siddiqa a publié. « Défendre [the] les droits des Palestiniens ne justifient pas de tels commentaires.

Mais dans un message répondant à Siddiqa, que Khan a republié, une autre femme défend ses propos.

“Tout d’abord, il n’a pas dit dans le tweet que l’action d’Hitler était bonne ou mauvaise”, écrit la femme.

Le sénateur pakistanais Afnan Ullah Khan a partagé une photo d’Adolf Hitelr sur X et a déclaré que le monde savait « pourquoi il a fait ce qu’il a fait » en assassinant des millions de Juifs.

Le message de Khan a été supprimé de X pour avoir enfreint les règles de la plateforme de médias sociaux. LinkedIn

« Deuxièmement, je sais pourquoi tu te sens si offensé que tu dois justifier ta loyauté envers [the] West (où vous vivez) », poursuit-elle, ajoutant qu’il est « honteux que tant d’enfants et de femmes meurent et que vous seul vous souciez de ce tweet ».

Le Post a contacté Khan pour commentaires.

Il a publié plusieurs articles condamnant Israël au cours des dernières semaines, qualifiant à plusieurs reprises la nation juive d’« État terroriste » et comparant le gouvernement à celui des nazis.

Funérailles au kibboutz Palmachim pour les Israéliens tués lors de l’attaque du Hamas le 29 octobre 2023. Photo AP/Ariel Schalit

Dans un post du 26 octobre, il a partagé une photo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec du sang sur les lèvres alors qu’il brandissait de la nourriture McDonald’s.

Il était sous-titré : “Je l’adore.”

Et en réponse au candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy exprimant son soutien à Israël, Khan a déclaré : « vous n’allez pas devenir président des États-Unis.

Khan a également partagé la semaine dernière une photo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec du sang sur les lèvres.

« Pour les Israéliens, vous êtes toujours des Goyim jetables et voyou #Gaza #GazaGenocide #Gazabombing » il a écrit.

Le tweet de Khan défendant apparemment Hitler est intervenu alors que des milliers de partisans du principal parti politique religieux du Pakistan se sont rassemblés dans la capitale nationale, scandant des slogans anti-américains et accusant les États-Unis de « soutenir l’agresseur ».











