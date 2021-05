Un sénateur du Wyoming révèle avoir imprégné une adolescente de 14 ans à 18 ans

CHEYENNE, Wyo. (AP) – Le sénateur de l’État du Wyoming, Anthony Bouchard, un républicain qui tente de renverser la représentante américaine Liz Cheney l’année prochaine, a révélé qu’il avait fécondé une fille de 14 ans à l’âge de 18 ans, décrivant la relation comme l’histoire de Roméo et Juliette »et de dire qu’elle était révélée à cause d’une« politique sale ».

Bouchard a d’abord révélé ce qu’il a décrit comme une relation typique entre adolescents dans une vidéo Facebook Live aux supporters jeudi. Il a ensuite confirmé l’âge de la fille au Casper Star-Tribune.

«Donc, en fin de compte, c’est une histoire quand j’étais jeune, deux adolescentes, une fille tombe enceinte», a-t-il déclaré dans la vidéo. «Vous avez déjà entendu ces histoires. Elle était un peu plus jeune que moi, donc c’est comme l’histoire de Roméo et Juliette.

Bouchard a épousé la fille quand elle avait 15 ans et il avait 19 ans, alors qu’ils vivaient tous les deux en Floride. Ils ont divorcé trois ans plus tard, a-t-il déclaré au journal.

L’ex-femme de Bouchard s’est suicidée à l’âge de 20 ans, a-t-il déclaré. Les archives en ligne indiquent qu’une femme portant son nom a été enterrée dans un cimetière de Jacksonville, en Floride, en 1990.

Le journal a choisi de ne pas identifier la femme.

Bouchard fait partie d’au moins huit républicains se présentant contre Cheney en 2022 après son vote pour destituer l’ancien président Donald Trump pour l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Bouchard a déclaré qu’il avait décidé de publier la vidéo pour devancer une histoire sur son précédent mariage. Dans la vidéo, Bouchard affirme qu’un journaliste anonyme et une «société de recherche sur l’opposition politique» ont conduit l’effort ensemble.

Bouchard a déclaré qu’il ne pensait pas que Cheney était impliqué dans la divulgation et le porte-parole de Cheney, Jeremy Adler, a nié toute implication.

Bouchard et la jeune fille ont pu se marier légalement parce que la Floride à l’époque autorisait le mariage à tout âge avec l’approbation d’un juge si une grossesse était en cause et qu’un parent y consentait.

« Beaucoup de pression. Pression pour avorter un bébé. Je dois te dire. Je n’allais pas le faire, et elle non plus », a déclaré Bouchard. «Et il y avait des pressions pour qu’elle soit bannie de leur famille. Juste de la pression. Pression pour aller se cacher quelque part. Et la seule chose que je pouvais considérer comme la bonne chose à faire était de se marier et de prendre soin de lui.

Son fils s’est «presque» éloigné de lui après avoir fait «de mauvais choix dans sa vie», a déclaré Bouchard.

Bouchard, un militant des droits des armes à feu qui est copropriétaire d’une entreprise de services de fosses septiques avec sa femme, a déclaré que la divulgation ne l’empêcherait pas de briguer un poste supérieur.

« L’amener sur. Je vais rester dans cette course », a-t-il déclaré. «Nous allons continuer à collecter des fonds parce que mon bilan est indépendant.»