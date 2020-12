Alors même que certains de ses collègues républicains ont cherché à utiliser leurs plates-formes pour encourager les Américains à prendre des précautions contre la propagation du virus et à persuader le public que les vaccins contre celui-ci seront sûrs et vitaux, M. Johnson a suggéré que les dangers du coronavirus ont été exagérés.

Ce casting comprend un éminent sceptique vis-à-vis des vaccins, un critique ouvert du masquage et de la distanciation sociale, et au moins deux médecins qui ont promu l’utilisation d’un médicament antiparasitaire que les scientifiques du gouvernement ont recommandé de ne pas utiliser pour traiter le coronavirus.

Et à deux reprises au cours des trois dernières semaines, M. Johnson a utilisé son marteau au Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales pour élever des voix qui, selon les experts en santé publique, représentent des croyances marginales.

Cela a déclenché une sorte de mutinerie discrète au sein du panel, mettant en colère les démocrates qui envisagent de boycotter essentiellement le contre-interrogatoire traditionnel des témoins et perturbant certains républicains qui prévoient de sauter la session de mardi de peur que leur présence ne soit considérée comme une crédibilité à la procédure.

Les sélections soulignent à quel point M. Johnson, un ancien baron du plastique qui n’a pas caché son mépris pour l’establishment de Washington, a fait écho avec empressement aux impulsions les plus conspiratrices et anti-scientifiques de M. Trump et a pataugé tête première dans les batailles. même la phalange de défenseurs du Congrès habituellement fiable du président n’a pas voulu se battre.