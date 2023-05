Un sénateur du Texas appelle au contrôle des armes à feu après 2 fusillades en 2 semaines

5:38Un sénateur du Texas appelle au contrôle des armes à feu après 2 fusillades en 2 semaines

Avertissement : Cette histoire contient des détails affligeants.

Le sénateur de l’État du Texas, Roland Gutierrez, dit qu’il a vu des images d’enfants tués dans des fusillades de masse qui le hanteront pour le reste de sa vie.

L’État a connu deux fusillades de masse au cours des deux dernières semaines. Samedi, un homme armé a tué huit personnes , dont des enfants, et en a blessé sept autres dans le parking d’un centre commercial à Allen, au Texas. Le 28 avril, la police dit qu’un homme armé à Houston a tiré et tué cinq de ses voisins dont un garçon de neuf ans, après que la famille l’ait confronté tard dans la nuit au sujet de coups de feu dans sa cour.

C’est également au Texas qu’un tireur a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde le 24 mai 2022.

Tout au long de tout cela, Gutierrez dit que lui et ses collègues ont fait pression pour ce qu’il appelle une réforme des armes à feu « de bon sens ». Cela comprend l’augmentation de l’âge légal pour l’achat d’armes à feu, l’obligation pour les vendeurs d’armes privés d’effectuer des vérifications des antécédents et la mise en place d' »ordonnances de protection contre les risques extrêmes » qui permettent aux autorités de restreindre temporairement l’accès aux armes à feu pour les personnes jugées à risque de se blesser ou de blesser les autres.

Le parti a fait des progrès lundi lorsqu’un comité de la Chambre du Texas dirigé par les républicains a présenté un projet de loi qui ferait passer l’âge d’achat des fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans. Mais il est peu probable que la mesure devienne loi, comme l’a dit le gouverneur républicain Greg Abbott. précédemment écarté l’idée.

Dans une interview accordée à Fox News dimanche, Abbott a déclaré que son État travaillait sur des projets de loi pour « retirer les armes des mains des criminels dangereux et augmenter les peines pour les criminels qui possèdent des armes ». Mais, dans l’ensemble, il a rejeté le contrôle des armes à feu comme une solution à la violence armée, pointant plutôt du doigt la maladie mentale.

« Il y a eu une augmentation spectaculaire de la colère et de la violence qui ont lieu en Amérique », a-t-il déclaré. « Nous nous efforçons de lutter contre cette colère et cette violence en nous attaquant à cette cause profonde, qui s’attaque aux problèmes de santé mentale qui en sont à l’origine. »

Gutierrez – dont le district comprend Uvalde – s’est entretenu avec Comme ça arrive hôte Nil Köksal lundi. Voici une partie de leur conversation.

Le sénateur, le gouverneur Abbott dit qu’il s’agit de santé mentale et de guérison d’un pays polarisé. Quelle est votre réponse à cela?

Nous entendons cela des républicains depuis très, très longtemps dans cet État et dans ce pays. Le fait est que le dénominateur commun est les armes à feu.

Nous avons certainement un problème de santé mentale; il a raison. Mais nous avons aussi le problème d’avoir un accès illimité aux armes à feu pour les personnes atteintes de maladie mentale. Alors, comment ça marche ? Comment cela peut-il avoir un sens? Abbott ne peut pas jouer sur les deux tableaux.

Ils ont créé une situation chaotique dans notre État où… tout le monde et n’importe qui peut sortir et obtenir une arme à feu sans même montrer une pièce d’identité, si vous le faites à l’exposition d’armes à feu. Sans parler de l’obtention d’armes illégales. Ils ont créé une situation où chaque enfant peut aller dans une armurerie… [people who are] 18, 19 et 20 ans – et achetez un AR-15 sans même une période d’attente ou un registre de toute sorte.

La situation chaotique créée par les républicains a entraîné une augmentation massive de la criminalité et de la sécurité publique dans notre État. Et ce sang, cette responsabilité, est entre les mains de Greg Abbott, [Texas Lt.-Gov.] Dan Patrick et d’autres comme lui.

REGARDER | Le débat sur les armes à feu au Texas :

Une fusillade dans un centre commercial au Texas relance le débat sur le contrôle des armes à feu Un homme armé a tué huit personnes et en a blessé sept autres dans un centre commercial du Texas avant d’être tué par la police. L’attaque a relancé un débat familier sur l’accès aux armes d’assaut.

Vous aimeriez faire passer l’âge d’achat d’un fusil de style AR-15 de 18 à 21 ans. Cela aurait peut-être arrêté le tireur d’Uvalde, qui avait 18 ans. Mais le tireur, tel que nous le comprenons, au centre commercial , avait 33 ans. Donc, il aurait peut-être encore eu accès à un fusil, n’est-ce pas ?

Non, c’est vrai. Je veux dire, écoutez, ça aurait arrêté le tireur, ou aurait pu arrêter le tireur, à Uvalde, c’est sûr.

Nous avons également des ordonnances de protection contre les risques extrêmes, qui sont un autre de nos projets de loi…. Peut-être avions-nous vu le [Allen shooter’s] licenciement de l’armée, si nous avions vu qu’il avait été considéré comme ayant des problèmes de santé mentale par l’armée, nous aurions peut-être pu avoir une ordonnance de protection contre les risques extrêmes qui aurait pu lui retirer ces armes.

L’État de Floride a exécuté 9 000 ordonnances de protection contre les risques extrêmes sans problème. Chaque shérif y est favorable. Nous devons retirer les armes des mains des malades mentaux.

Veronica Rodriguez, à gauche, de Dallas, devient émue alors qu’elle se rassemble en cercle avec d’autres en prière près d’un mémorial de fortune près du centre commercial où plusieurs personnes ont été tuées lors de la fusillade de masse de samedi. (Tony Gutierrez/Associated Press)

Et pour être clair, vous n’êtes pas contre la possession d’armes à feu en général. Vous possédez vous-même une arme à feu, si j’ai bien compris.

Je possède plein d’armes. Je ne possède pas d’AR-15 ; Je n’en ai pas besoin. En fin de compte, vous savez, les propriétaires d’armes à feu doivent être responsables. Mais nous devrions savoir qui possède une arme.

Tu vas au DMV, ils savent exactement quel type de voiture je conduis. Pourtant, avec une arme à feu, nous n’avons aucun type de registre. Nous ne savons pas à qui il appartient. Nous ne savons pas si vous êtes mentalement malade. Nous ne savons pas si vous avez la capacité de l’avoir, ou la responsabilité qui est requise pour l’avoir. Nous avons besoin de solutions de bon sens ici.

Je ne veux pas enlever les armes des gens. Je veux réglementer les armes à feu afin de les éloigner de certaines personnes qui ne devraient pas en avoir.

Quand on regarde la dernière élection, le gouverneur Abbott a été réélu, et ce n’était pas longtemps après ce qui s’est passé à Uvalde. Alors que le candidat démocrate, Beto O’Rourke, qui faisait précisément campagne pour le type de contrôle des armes à feu dont vous parlez, n’a pas gagné. Alors pensez-vous que les politiciens du Texas – et les gens du Texas – sont prêts pour ce changement ?

Soixante-seize pour cent du public texan veut des solutions d’armes à feu de bon sens , dont environ 66 % d’électeurs républicains. Ils veulent des ordonnances de protection contre les risques extrêmes, ils veulent une augmentation de la limite d’âge et ils veulent éliminer l’échappatoire aux expositions d’armes à feu.

Le Parti républicain, cependant, et les membres qui les représentent dans ce bâtiment, ont besoin de développer un peu de courage et de fibre dans leur corps pour faire ce qui est juste pour protéger tout le monde — les démocrates [and] Républicains, pareil.

Gutierrez, à gauche, écoute la survivante de la fusillade de l’école élémentaire Robb, Caitlyne Gonzales, parler le 28 février. (Eric Gay/Associated Press)

À quel point est-il difficile pour vous personnellement, sénateur, de défendre ce que vous défendez et de vivre cela encore et encore, de regarder cela se produire dans votre état, de voir des gens mourir ?

Je ne vais pas m’arrêter. Je ne vais pas m’arrêter, jamais. J’ai vu tous ces petits enfants mourir. J’ai vu toutes les images que tu n’as pas vues [from the Uvalde school shooting]. J’ai vu des petits enfants au visage arraché, au corps mutilé. J’ai vu des enfants empilés en tas avec des enseignants dessus. Ces images ne s’effaceront jamais de ma mémoire.

J’ai vu des centaines d’heures de caméras corporelles, parce que je devais voir comment ces gens échouaient. Je ne m’arrêterai jamais.

C’est le problème le plus important de ma vie. Il n’y a pas d’autre question politique ou politique aussi importante qu’elle l’est. Si vous n’avez pas votre enfant, alors il n’y a plus rien. Il ne reste tout simplement plus rien.

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Interview réalisée par Kate Swoger. Questions et réponses éditées pour plus de longueur et de clarté.