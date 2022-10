Un sénateur du Tennessee changera de plaidoyer dans une affaire de fraude électorale

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Un sénateur du Tennessee accusé d’avoir enfreint les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales a demandé une audience jeudi pour modifier son plaidoyer de non-culpabilité après avoir initialement critiqué les accusations comme une chasse aux sorcières politique.

Le sénateur républicain Brian Kelsey demande au tribunal fédéral de “fixer un changement d’audience de plaidoyer dans cette affaire”, selon des documents judiciaires. La requête de deux pages ne précise pas quelles accusations ou si le déménagement fait partie d’un accord de plaidoyer.

L’avocat de Kelsey, Paul Bruno, n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Il y a près d’un an, un grand jury fédéral de Nashville a prononcé un acte d’accusation en cinq chefs d’accusation contre Kelsey et le propriétaire du club social de Nashville, Joshua Smith. L’acte d’accusation alléguait que les deux hommes avaient violé les lois sur le financement des campagnes électorales en dissimulant illégalement le transfert de 91 000 dollars lors de l’échec de la campagne électorale du législateur républicain en 2016.

Les procureurs allèguent également que Kelsey et d’autres ont amené une organisation politique nationale à but non lucratif à faire des contributions de campagne illégales et excessives à Kelsey en se coordonnant avec l’organisation sur les publicités, et ils ont amené l’organisation à déposer de faux rapports auprès de la Commission électorale fédérale.

Smith a depuis plaidé coupable d’avoir aidé et encouragé la sollicitation et la dépense d’au moins 25 000 $ de soi-disant «argent doux» – ou de fonds non soumis aux limitations fédérales et aux exigences de déclaration – dans le cadre d’une élection fédérale. Le plaidoyer faisait partie d’un accord que Smith a conclu avec les procureurs dans lequel il a accepté de témoigner honnêtement “concernant les activités qui ont eu lieu”.

Jusqu’à jeudi, Kelsey a maintenu un ton provocateur en réponse à l’acte d’accusation. Il s’est tenu dans la salle du Sénat peu après l’annonce des accusations, a déclaré qu’il était “totalement innocent” et a juré que son nom serait effacé lors du procès.

Il a ensuite annoncé qu’il ne se représenterait pas cette année. Le procès a été fixé à janvier 2023.

Kelsey, de Germantown, a été élue pour la première fois à l’Assemblée générale en 2004 en tant que représentante de l’État. Il a ensuite été élu au Sénat en 2009.

Séparément, l’acte d’accusation mentionne mais n’inculpe pas deux co-conspirateurs présumés, dont l’un est décrit comme un avocat et ancien membre de la Tennessee House expulsé en 2016. L’ancien représentant Jeremy Durham, un avocat républicain de Franklin, était le seul législateur expulsé qui an.

Kimberlee Kruesi, Associated Press