Un sénateur du Nevada se concentre sur l’avortement lors de la course critique de novembre

SPARKS, Nevada (AP) – Pris en sandwich entre des partisans tenant des pancartes «BANS OFF OUR BODIES» et des caméras de télévision jeudi, la sénatrice américaine Catherine Cortez Masto a décrit sa campagne de réélection comme un moment déterminant dans une lutte de plusieurs décennies pour la liberté reproductive, même dans le Nevada pro-choix.

“Je ne peux insister assez sur ce point. Ce siège est la voie vers la protection de nos droits dans ce pays », a-t-elle déclaré dans une maison de la ville de Sparks, une banlieue de Reno. “Pour empêcher une interdiction fédérale de l’avortement.”

Cortez Masto est l’un des nombreux démocrates en lice pour la réélection qui placent les droits reproductifs au centre de leur campagne à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade. Sa course contre le républicain Adam Laxalt devrait être parmi les plus compétitives du pays, l’une des rares qui pourraient déterminer si les démocrates maintiennent le contrôle du Sénat.

Alors qu’elle courtise les électeurs modérés, la campagne de Cortez Masto a vanté les sondages qui ont montré que près de 70% des Nevadans sont pro-choix. Elle a fait référence à plusieurs reprises à un vote à l’échelle de l’État de 1990 qui codifiait les protections contre l’avortement dans la constitution de l’État du Nevada, avec près des deux tiers des voix en faveur.

Le message de Cortez Masto représente un changement de stratégie pour certains candidats après des décennies au cours desquelles Roe v. Wade était considéré comme une loi établie, a déclaré Rebecca Gill, professeure à l’Université du Nevada-Las Vegas.

“Maintenant qu’il existe cette menace réelle, significative et palpable pour l’accès aux soins de santé reproductive et à l’avortement, il est certainement possible qu’une partie de cette majorité pro-choix soit motivée à voter sur des questions de choix plutôt que sur d’autres préoccupations concurrentes”.

Laxalt, l’ancien procureur général du Nevada, est resté principalement sur le message – et loin du sujet de l’avortement.

Il a qualifié la décision du tribunal de “victoire historique pour le caractère sacré de la vie”, et une fuite audio l’a révélé qualifiant l’opinion de Roe v. Wade de “blague”, mais sa campagne a principalement continué à se concentrer sur la criminalité, l’immigration et la hausse des prix de l’essence qui sont partie de ce qu’il appelle «l’agenda Biden-Masto». Sa campagne n’a pas répondu aux questions pour cette histoire.

Bien qu’une grande attention soit accordée à la manière dont les gouvernements des États réagissent aux nouvelles directives sur l’avortement, toute interdiction nationale de l’avortement remplacerait les lois des États. Communiquer cela dans des États pro-choix comme le Nevada pourrait faire une différence lors des élections générales, a déclaré Gill.

La cible de Cortez Masto jeudi était les femmes modérées du comté de Washoe, un comté swing qui comprend la ville de Reno, des banlieues comprenant Sparks et une vaste bande rurale qui s’étend au nord jusqu’à la frontière de l’Oregon.

“Personne ne voudra venir travailler ici si nous avons des lois en place, comme dans certains États, où moi, en tant que professionnel de la santé, je peux être accusé, poursuivi en justice pour avoir fourni des informations sur les soins de santé humains de base”, a déclaré KC Hicks, une infirmière des urgences qui est une républicaine enregistrée mais a déclaré qu’elle s’identifiait davantage comme une indépendante. Les lois criminalisant les prestataires de soins de santé qui pratiquent des avortements ne feront qu’entraîner davantage de pénuries de personnel, a-t-elle déclaré, ce qui affecte tous ceux qui recherchent des soins médicaux.

Pourtant, la décision SCOTUS pourrait également exiger un contrôle des dégâts de la part des démocrates, qui détiennent la majorité à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat américains.

“Les démocrates qui sont au Congrès ont maintenant le problème de” ils n’ont rien fait “”, a déclaré Mary Ziegler, professeur au College of Law de la Florida State University et auteur de plusieurs livres sur l’histoire juridique de l’avortement. “Je pense donc que certains d’entre eux sont dans ce cas, soulignant ce qui changerait si les républicains contrôlaient la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche.”

C’est un point sur lequel Cortez Masto est revenu encore et encore jeudi : que pourrait-il arriver si elle était remplacée en novembre.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les républicains au Sénat rédigent actuellement un projet de loi visant à restreindre davantage l’avortement dans ce pays”, a-t-elle déclaré. «Pour essayer de faire passer une interdiction fédérale de l’avortement. Cette élection, ça compte. Le Nevada est le siège qui va arrêter cela.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait fait pour consacrer les droits fédéraux à l’avortement au Congrès, Cortez Masto a plutôt souligné son soutien de longue date à la loi de 1990 sur l’avortement au Nevada. Elle a ensuite cité la législation fédérale sur la confidentialité des données qu’elle a présentée et qui, selon elle, aiderait à protéger les femmes qui reçoivent des soins de santé reproductive, et son soutien à la loi sur les soins abordables lorsque les républicains ont tenté de l’abroger.

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press