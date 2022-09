La sénatrice républicaine Lindsey Graham a présenté mardi une législation appelant à une interdiction nationale de l’avortement après 15 semaines de grossesse. Cette décision intervient alors que l’avortement devrait être un enjeu important lors des élections américaines de mi-mandat.

Graham’s facture est moins strict que certains lois d’État sur l’avortement promulguée à la suite de la décision de juin des conservateurs de la Cour suprême de renverser Roe c. Wade. Mais cela laisserait ces lois plus strictes en place, et cela aurait un impact sur les États dirigés par les démocrates qui ont des lois protégeant l’accès à l’avortement.

La législation proposée par Graham comprend des exceptions pour le viol, l’inceste ou pour sauver la vie de la mère. En revanche, les lois actuellement en vigueur dans l’Ohio et le Texas, par exemple, interdisent les avortements après six semaines sans exception pour viol ou inceste.

En vertu de la législation de Graham, les professionnels de la santé qui enfreindraient la loi s’exposeraient à des amendes ou à des peines de prison, bien que les femmes ne soient pas poursuivies pour avoir eu des avortements qui violent l’interdiction.

La nouvelle législation a peu de chances de se rendre au Sénat alors que les démocrates détiennent la majorité. Lors d’un mardi conférence de presse sur Capitol Hill, Graham, de Caroline du Sud, a déclaré que si les républicains reprennent le contrôle du Sénat, “je peux vous assurer que nous aurons un vote sur notre projet de loi”.

Graham et de nombreux autres républicains avait précédemment déclaré, à la suite du renversement de Roe, que les lois sur l’avortement devraient être gérées au niveau de l’État. L’arrêt Roe de 1973 avait établi un droit constitutionnel à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, désormais environ 23 semaines.

Même si les républicains obtiennent la majorité l’année prochaine après les élections de mi-mandat de novembre, la législation serait toujours difficile à faire avancer selon les règles du Sénat, selon Bloomberg. Ce serait aussi probablement face à un veto du président Joe Biden.

Graham a précédemment présenté une législation similaire au Sénat qui proposait une interdiction nationale des avortements après 20 semaines.