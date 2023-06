Un sénateur du GOP bloque la vente d’armes à la Hongrie pour avoir bloqué la candidature de la Suède à l’OTAN

Commentez cette histoire Commentaire

Le sénateur James E. Risch, le principal républicain de la commission des relations étrangères, met fin à une vente d’armes américaines de 735 millions de dollars à la Hongrie en guise de punition pour le refus du pays d’approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN, une mesure rare visant à faire pression sur Budapest pour qu’elle donne son feu vert à l’armée. l’expansion de l’alliance avant un sommet majeur le mois prochain.

Dans une déclaration au Washington Post, Risch (Idaho) a déclaré que la Hongrie devait autoriser la Suède à entrer dans l’OTAN si elle voulait le paquet d’armes, qui comprend 24 batteries de lance-roquettes HIMARS et plus de 100 roquettes et nacelles ainsi que les pièces et le support associés.

La décision de freiner les nouvelles ventes d’armes à Budapest démontre la colère croissante envers la Hongrie de la part de partisans de l’OTAN comme Risch, qui bloque rarement les ventes d’armes à des pays du monde entier.

« Depuis un certain temps maintenant, j’ai directement exprimé mes préoccupations au gouvernement hongrois concernant son refus d’avancer un vote pour que la Suède rejoigne l’OTAN », a-t-il déclaré.

« Le fait que nous soyons maintenant en juin et que ce ne soit toujours pas fait, j’ai décidé que la vente de nouveaux équipements militaires américains à la Hongrie serait suspendue », a-t-il ajouté.

Toutes les ventes d’armes importantes nécessitent que le président et les membres les plus importants des commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre donnent leur autorisation et leur approbation avant que la vente ne soit publiquement constatée par le Département d’État. L’objection de Risch empêche le Département d’État de pouvoir avancer dans le processus de vente.

Un porte-parole du département d’État a refusé de commenter la question, affirmant que le département ne commentait pas les « ventes d’armes en attente ».

Un porte-parole du gouvernement hongrois n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La manœuvre de Risch intervient alors que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est rendu à la Maison Blanche mardi dans le but de coordonner les stratégies pour le sommet de l’OTAN cet été en Lituanie, où le président Biden et Stoltenberg espèrent annoncer des progrès dans la candidature de la Suède à rejoindre l’alliance militaire.

La décision de la Suède et de la Finlande de demander l’adhésion à l’OTAN a été largement considérée comme un coup porté au président russe Vladimir Poutine, qui a justifié son invasion de l’Ukraine en soulignant la menace que l’alliance militaire représente pour son pays.

Les responsables américains disent que Poutine n’avait pas prévu que l’Occident soutiendrait l’Ukraine comme il l’a fait, mais ils craignent que la décision de la Hongrie et de la Turquie de retarder la ratification de la candidature de la Suède, qui nécessite le soutien de tous les membres existants de l’alliance, ne risque l’exposer comme divisé et inefficace.

L’ambassadeur des États-Unis en Hongrie, David Pressman, a déclaré : « Les États-Unis continueront à travailler sans relâche pour une collaboration plus étroite avec notre allié. Cependant, nous avons de réelles inquiétudes quant aux décisions stratégiques que prend la Hongrie – et ces inquiétudes sont largement partagées. »

Les relations entre les États-Unis et la Hongrie sont devenues de plus en plus combatives ces derniers mois, alors que Budapest retarde et complique la réponse occidentale à la guerre de la Russie en Ukraine.

En tant que membre disposant d’un droit de veto à la fois de l’OTAN et de l’Union européenne à 27, la Hongrie détient une influence internationale démesurée. Le Premier ministre Viktor Orban a bloqué le financement de la défense européenne pour l’Ukraine, bloqué les plans de sanctions et approfondi les liens énergétiques avec la Russie, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles Budapest travaille comme le cheval de Troie de Poutine.

Le blocage continu par la Hongrie de la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN a provoqué l’exaspération des alliés. S’exprimant au Qatar le mois dernier, Orban a déclaré que les relations entre la Hongrie et la Suède doivent s’améliorer avant que la candidature de Stockholm à l’adhésion ne soit améliorée.

Washington a également exprimé son inquiétude quant à la volonté de Budapest d’étendre et d’approfondir ses liens avec Moscou, adoptant une ligne plus dure en avril lorsque le Trésor américain a sanctionné des responsables de la Banque internationale d’investissement basée en Hongrie, une décision inhabituelle contre une entité liée à un allié.

À l’époque, Pressman, l’ambassadeur des États-Unis, a exprimé son exaspération que le gouvernement hongrois ait « rejeté les inquiétudes du gouvernement des États-Unis » concernant la banque qui, selon Washington, servait de base à l’espionnage russe.

Orban a adopté un ton plus conciliant après la censure publique décrivant les États-Unis comme un « ami et allié ».

La décision de Risch contre le gouvernement Orban contraste avec l’accueil que le Premier ministre d’extrême droite a reçu de certains conservateurs américains, en particulier ceux qui l’ont accueilli à la Conférence d’action politique conservatrice de l’année dernière. Lors de l’événement, Orban a reçu de vifs applaudissements en désignant les libéraux comme un ennemi commun. « Ils me détestent et me calomnient, moi et mon pays, comme ils vous détestent et vous calomnient pour l’Amérique que vous représentez », a-t-il déclaré.

La Hongrie n’a pas annoncé publiquement sa demande d’achat d’HIMARS, mais le journal hongrois Europe de Szabad a rapporté en janvier que Budapest réfléchissait à un achat, citant des responsables du ministère de la Défense. Les systèmes de roquettes, crédités d’avoir accru la capacité de l’Ukraine à contrecarrer l’avancée de la Russie, sont déjà en possession ou en commande pour de nombreux pays du flanc est de l’OTAN. La Pologne a pris sa première livraison de M142 HIMARS le mois dernier et est visant à en acheter environ 500 de plus.