Le sénateur démocrate Jon Tester du Montana a dévalé un escalier jeudi pour éviter les questions d’un journaliste sur son vote sur Israël.

Le groupe islamique radical Hamas a mené une attaque terroriste meurtrière sur plusieurs sites du sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 200 otages. « Sénateur Tester, pourquoi avez-vous voté en faveur d’un boycott massif des produits israéliens par les anti -Des militants sémites ? » a demandé le journaliste non identifié dans une vidéo de 24 secondes publiée sur X par le Comité sénatorial national républicain.

Tester est réélu en 2024 et pourrait affronter l’ancien Navy SEAL Tim Sheehy, qui a annoncé sa candidature en juin. Le représentant républicain Matt Rosendale envisage également de se présenter au Sénat de Tester siège. (EN RELATION : EXCLUSIF : « Il est temps de se lever » : Rick Scott annonce le plus gros achat publicitaire de tous les candidats au Sénat du GOP 2024 à ce jour)

MONTRE:

OUI : @jontester Sprint dans les escaliers lorsqu’on l’interroge sur son bilan anti-israélien pic.twitter.com/PnD9UTOrZ5 – Républicains du Sénat (@NRSC) 19 octobre 2023

« Pourquoi avez-vous voté pour permettre que l’argent des contribuables aille au Hamas, le groupe terroriste qui attaque Israël ? » a demandé le journaliste au sénateur du Montana. « Regrettez-vous d’avoir voté pour envoyer des milliards de dollars à l’Iran ?

Le président Joe Biden a annoncé mercredi une aide humanitaire de 100 millions de dollars à la bande de Gaza, quelques jours seulement après l’intervention de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies. posté sur X, le Hamas a volé du carburant et d’autres fournitures de secours. Cependant, l’agence a ensuite supprimé les tweets.

Le testeur mène Sheehy, 39 % à 35 %, selon un sondage sur 447 électeurs inscrits dans le Montana, menée du 1er au 4 octobre par Emerson College, avec une marge d’erreur de 4,6 %. L’ancien président Donald Trump a facilement remporté le Montana lors des élections présidentielles de 2016 et 2020 et détient une avance de 21 points sur Biden dans le sondage Emerson.

Sheehy est à la traîne de Rosendale, de 52 % à 21 %, selon un sondage réalisé par JL Partners. Le pool a été organisé avant le soutien de Rosendale à l’effort réussi visant à évincer le représentant républicain Kevin McCarthy de Californie en tant que président de la Chambre.

