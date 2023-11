Un sénateur démocrate s’inquiète d’une éventuelle troisième guerre mondiale

Le sénateur Tim Kaine (Démocrate de Virginie) a partagé lundi ses inquiétudes concernant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, affirmant qu’il avait dû se demander si elle pourrait dégénérer en un conflit mondial dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

“J’ai dû répondre à une question de personnes à laquelle je n’ai jamais eu à répondre en 30 ans de vie publique, à savoir : est-ce que cela pourrait être une Troisième Guerre mondiale ?” Kaine a déclaré lundi dans un entretien avec « The Hill » sur NewsNation.

« Les gens sont conscients du conflit régional de la Première Guerre mondiale. Et puis un nouveau parti s’est joint, et un autre parti s’est joint et un autre parti s’est joint. Et puis un autre parti s’est joint », a-t-il déclaré. “Et puis tout à coup, il y a eu une guerre mondiale.”

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre et a mis le monde en haleine alors que les escarmouches se poursuivent entre l’armée israélienne et les militants du Hezbollah soutenus par l’Iran au Liban, ainsi que les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Le conflit a commencé après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 000 civils. Les frappes aériennes israéliennes et une récente invasion terrestre de Gaza ont depuis tué plus de 10 000 personnes, dont 4 100 enfants, selon une mise à jour lundi du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

Kaine a plaidé pour une « pause humanitaire » dans le conflit afin d’aider les civils palestiniens. Les dirigeants israéliens ont été réticents à envisager une telle démarche, malgré les pressions de l’administration Biden.

« Il doit y avoir une différenciation claire entre le Hamas et les Palestiniens à Gaza. La plupart des gens qui vivent à Gaza ne font pas partie du Hamas. Ils sont sous la coupe du Hamas », a déclaré Kaine. « Ce qu’Israël doit donc faire – et je l’ai demandé avec mes collègues – c’est une pause humanitaire pour permettre l’acheminement de l’aide à ces Gazaouis qui souffrent, qui sont sans eau, sans nourriture et sans médicaments. »

Il a critiqué l’effort militaire israélien, affirmant que la réticence à aider les civils à Gaza nuit à la cause israélienne et rend plus probable un conflit régional plus large.

“[Gazans are] droit à l’aide humanitaire : eau, médicaments, nourriture. Et Israël peut contribuer à ce que cela se produise, et ils doivent contribuer à ce que cela se produise parce qu’ils doivent clarifier que la guerre est contre le Hamas, et non contre les Palestiniens », a-t-il déclaré. « Dans la mesure où la guerre semble être dirigée contre les Palestiniens, elle nuit à Israël et court le risque d’impliquer davantage de parties dans ce conflit. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu’il prévoyait qu’Israël assume « la responsabilité globale de la sécurité » à Gaza « pour une période indéterminée » une fois que l’armée aura terminé son invasion du territoire. L’occupation militaire de Gaza par Israël, qui a duré près de 30 ans, a pris fin en 1993.

