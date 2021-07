Un sénateur démocrate lance un projet de loi pour refaire un allégement fiscal pour les entreprises

Par exemple, les soi-disant métiers ou entreprises de services – qui comprennent la santé, le droit, les services financiers et plus encore – ne sont pas admissibles au-dessus de certains niveaux de revenu.

Cependant, les ménages dont les revenus dépassent ces seuils ne peuvent prétendre qu’à une partie de la déduction et certains types d’entreprises perdent complètement leur éligibilité.

Plus de Personal Finance : L’allégement fiscal Trump pour certaines entreprises obtient un laissez-passer dans le plan Biden Le budget des démocrates interdit des impôts plus élevés pour ceux qui gagnent moins de 400 000 $ 35,2 millions de familles viennent de recevoir le premier paiement mensuel du crédit d’impôt pour enfants

le facture supprimerait progressivement l’allégement fiscal pour les ménages gagnant plus de 400 000 $ par an, conformément à l’engagement de campagne du président Joe Biden, a déclaré Wyden aux journalistes lors d’un appel.

À l’heure actuelle, la soi-disant déduction pour revenu d’entreprise admissible, également connue sous le nom de 199A, permet à certaines entreprises, telles que les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés S, de déduire jusqu’à 20 % des revenus admissibles.

La proposition arrive alors que les démocrates continuent de déterminer comment payer pour les priorités, telles que l’éducation, l’assurance maladie, la garde d’enfants, les congés payés, l’énergie verte et plus encore.

Bien que les entreprises américaines de transfert incluent les petites et les grandes entreprises, Wyden a souligné comment l’allégement fiscal peut profiter de manière disproportionnée aux riches Américains.

« La moitié de l’avantage monétaire va aux millionnaires et parce que l’avantage est tellement biaisé vers le haut, de nombreux propriétaires de petites entreprises de la rue Main ont en fait été exclus », a-t-il déclaré.

Les ménages à revenu élevé bénéficient d’une plus grande part de l’allégement fiscal pour les entreprises que la classe moyenne, selon un rapport du Center on Budget and Policy Priorities découvert.

De plus, 61 % des prestations pourraient aller aux 1 % des familles les plus riches d’ici 2024, selon une commission mixte sur la fiscalité rapport.

Bien que le projet de loi bénéficie du soutien de certains groupes de petites entreprises, la proposition peut être repoussée par d’autres, ainsi que par les législateurs républicains.

La déduction actuelle expirera après 2025 sans prolongation du Congrès.