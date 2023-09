Un sénateur démocrate décède à 90 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Bonnie Cash/UPI/Shutterstock

Sénateur Dianne Feinstein est décédée à l’âge de 90 ans le jeudi 28 septembre. Un membre de la famille a partagé la nouvelle de son décès à Le New York Times. Son personnel aurait été informé de son décès à 9 heures du matin. La femme politique californienne est entrée dans l’histoire en tant que femme à avoir siégé au Sénat pendant la plus longue période, et son impact se fera sûrement sentir dans tout le monde politique.

La mort de Feinstein est survenue il y a un peu plus d’un mois après avoir subi une chute dans sa maison de San Francisco. Elle a été brièvement hospitalisée, mais son bureau a publié un communiqué indiquant qu’elle était autorisée à rentrer chez elle, selon The Associated Press. Ils ont déclaré qu’elle « s’était brièvement rendue à l’hôpital hier après-midi par mesure de précaution après une légère chute à son domicile », mais ses examens ont été effacés.

Née à San Francisco en juin 1933, Feinstein a passé une grande partie de sa vie au service du peuple californien. Sa carrière politique a commencé en tant que superviseur du comté de San Francisco en 1969, poste qu’elle a occupé pendant neuf ans. Après cela, elle est devenue maire de San Francisco en 1978, poste qu’elle a occupé pendant deux mandats de quatre ans. Après avoir été maire, elle s’est portée candidate au poste de gouverneur de Californie en 1990, mais a perdu face au sénateur républicain. Pete Wilson.

Après que Wilson ait dû quitter le Sénat pour devenir gouverneur, Feinstein s’est présenté pour son siège vide aux élections spéciales et a gagné en 1992. Elle a été réélue en 1994, 2000, 2006, 2012 et 2018. Elle avait annoncé qu’elle n’avait pas l’intention de se représenter en 2024.

Au cours de son long mandat au Sénat, Feinstein a siégé à une grande variété de comités et sous-comités. Elle a été affectée à la commission des crédits, à la commission de la magistrature, à la commission des règles et de l’administration et à la commission spéciale du renseignement. Elle a réalisé de nombreuses réalisations dans divers domaines, notamment en réautorisant la loi sur la violence à l’égard des femmes, en adoptant une législation pour lutter contre le changement climatique, en supervisant un examen de l’utilisation de la torture par la CIA, et bien plus encore, selon sa biographie au Sénat.

En tant que sénatrice la plus ancienne, Feinstein a dénoncé le sexisme à plusieurs reprises. « Qu’il soit consigné que vous pouvez être sénateur des États-Unis pendant 21 ans. Vous pouvez avoir 79 ans. Vous pouvez être président du comité sénatorial spécial sur le renseignement et l’un des fonctionnaires vétérans les plus reconnaissables et les plus respectés de votre pays. Mais si vous êtes une femme pendant tout cela, les hommes que vous battez dans les disputes vous répondront toujours en vous traitant d’hystérique et en vous disant de vous calmer. Ils vous prendront avec condescendance et diront qu’ils admirent votre passion, « ma chérie », mais ils traitent des faits, pas de vos sentiments idiots et féminins. C’est incontournable. Vous pouvez régler votre montre grâce à cela », a-t-elle déclaré. Contactez les sénateurs.

À partir de mars 2023, Feinstein a pris un congé prolongé du Sénat en mars 2023, après avoir reçu un diagnostic de zona. Son absence a entraîné de nombreux ralentissements au Sénat et des difficultés pour les démocrates à adopter certaines lois, ce qui a conduit de nombreuses personnes à réclamer sa démission, selon CinqTrenteHuit. À son retour en mai, de nombreuses questions ont été soulevées quant à la capacité de Feinstein à gouverner, compte tenu de son âge et de son état de santé. Le New York Times.

Feinstein s’est mariée trois fois au cours de sa vie. Son troisième et dernier mariage était avec un banquier d’investissement Richard C.Blum de 1980 jusqu’à sa mort en 2022. Elle laisse dans le deuil sa fille Katherine Feinstein, qui elle a eu avec son premier mari Jack Berman. Katherine est avocate et ancienne juge. Elle est actuellement présidente de la Commission des incendies de San Francisco.