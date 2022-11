Un sénateur démocrate critique Biden

Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, a appelé le président américain à s’être engagé à fermer les centrales électriques au charbon américaines

Le sénateur américain Joe Manchin, l’un des législateurs les plus puissants du propre parti de Joe Biden, a critiqué le président pour avoir juré de fermer les centrales électriques au charbon américaines, déclenchant une réprimande inhabituellement franche du chef démocrate à peine trois jours avant les élections de mi-mandat au Congrès. .

“Les commentaires du président Biden ne sont pas seulement scandaleux et éloignés de la réalité”, Manchin a déclaré samedi dans un communiqué. «Ils ignorent la grave douleur économique que ressentent les Américains à cause de la hausse des coûts de l’énergie. Des commentaires comme ceux-ci sont la raison pour laquelle le peuple américain perd confiance dans le président Biden. »

Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale, réagissait à un discours que Biden a prononcé samedi en Californie, où le président a déclaré à propos des centrales électriques au charbon du pays, “Nous allons fermer ces centrales dans toute l’Amérique et avoir de l’énergie éolienne et solaire.” Le sénateur a déclaré que Biden ne lui avait jamais fait un tel commentaire.

“Être cavalier au sujet de la perte d’emplois dans le charbon pour les hommes et les femmes en Virginie-Occidentale et dans tout le pays qui mettent littéralement leur vie en jeu pour aider à construire et à alimenter ce pays est offensant et dégoûtant”, dit Manchin. “Le président doit à ces incroyables travailleurs des excuses immédiates et publiques, et il est temps qu’il apprenne que ses paroles comptent et ont des conséquences.”

Il semble que ses positions changent quotidiennement en fonction du public et de la politique du jour.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le discours de Biden était “tordu pour suggérer un sens qui n’était pas voulu.” Elle a ajouté, “Le président commentait un fait économique et technologique : comme depuis ses débuts en tant que superpuissance énergétique, l’Amérique est à nouveau en pleine transition énergétique.”

La Virginie-Occidentale est le deuxième État producteur de charbon, derrière le Wyoming, et elle dépend du carburant pour 89 % de sa production d’électricité. À l’échelle nationale, le charbon a alimenté près de 22% de la production d’électricité en 2021, soit près du double de la production combinée d’énergie éolienne et solaire, selon les données du département américain de l’énergie. Seul le gaz naturel s’est classé plus haut comme source de carburant, à 38 %.

Certaines parties des États-Unis ont été confrontées à des pénuries d’électricité. Par exemple, l’opérateur de réseau de la Nouvelle-Angleterre a averti que la région pourrait subir des pannes cet hiver. Certains États ont eu du mal à passer aux sources d’énergie renouvelables, compte tenu de l’intermittence de la production des parcs éoliens et solaires. La Californie a été forcée d’imposer des coupures de courant de temps en temps pendant les périodes de forte demande d’électricité.

En tant que démocrate le plus conservateur du Sénat, Manchin exerce un pouvoir démesuré car il est souvent le plus grand obstacle à l’adoption d’une législation partisane qui nécessite le soutien unanime du parti. Des collègues l’ont appelé “exaspérant” pour forcer des compromis sur l’agenda de Biden.

La critique acerbe du sénateur à l’égard du chef du parti intervient alors que les démocrates tentent de rallier le soutien alors qu’ils s’attendent à ce qu’ils perdent le contrôle du Congrès à mi-parcours de mardi. Manchin ne sera pas réélu avant 2024.