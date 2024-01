Un sénateur démocrate autorise la vente de F-16 à la Turquie après l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Le plus haut représentant démocrate du Sénat chargé de superviser les affaires étrangères a déclaré vendredi qu’il donnait son feu vert à la vente de F-16 à la Turquie, suite à la suite donnée par Ankara à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Le sénateur Ben Cardin (Démocrate-Md.), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un communiqué qu’il autoriserait la vente de F-16 à la Turquie, mais a exprimé ses inquiétudes quant au bilan du gouvernement turc en matière de droits de l’homme au niveau national et à ses liens avec mauvais acteurs à l’échelle mondiale.

«Mon approbation de la demande turque d’achat d’avions F-16 dépend de l’approbation turque de l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Mais ne vous y trompez pas : ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère », a déclaré Cardin, faisant part de ses inquiétudes concernant le bilan d’Ankara en matière de droits de l’homme, ses liens avec la Russie dans le cadre de sa guerre contre l’Ukraine, son soutien au Hamas et ses critiques à l’égard d’Israël au Moyen-Orient.

« Mes préoccupations ont été transmises avec force et cohérence à l’administration Biden dans le cadre de notre engagement continu, et je suis encouragé par l’orientation productive de leurs discussions avec les responsables turcs pour résoudre ces questions. »

La Turquie a hésité pendant plus d’un an à autoriser l’adhésion de la Suède à l’OTAN, exigeant des concessions de Stockholm sur sa gestion de ce qu’Ankara considère comme des groupes terroristes kurdes, son interdiction des ventes d’armes à la Turquie et appelant le pays à aider la Turquie à rejoindre l’OTAN. UE

En outre, le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait fait pression sur les États-Unis pour qu’ils annulent une suspension imposée par l’ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères, le sénateur Bob Menendez (DN.J.), bloquant la vente de F-16 afin d’amener Ankara à autoriser l’adhésion de la Suède. .

Menendez a démissionné de son poste de président du comité en septembre à la suite d’une inculpation fédérale selon laquelle il aurait accepté des pots-de-vin en échange de l’utilisation de sa position pour exercer une influence auprès de gouvernements étrangers.

Cardin a pris ses fonctions peu de temps après, mais a maintenu le contrôle des ventes de F-16 jusqu’à ce que la Turquie donne suite à l’adhésion de la Suède.

Alors qu’Erdoğan avait clairement indiqué sa contrepartie pour permettre l’entrée de la Suède dans l’alliance, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s’est également retenu sur la ratification de l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Cardin a accusé Orbán d’obstruction.

“Le Premier ministre Viktor Orbán s’est une fois de plus montré le membre le moins fiable de l’OTAN, en plus de jouer le rôle de saboteur dans les efforts de l’Union européenne pour fournir une aide économique indispensable à l’Ukraine”, a déclaré Cardin, critiquant les efforts frustrants de Budapest. pour que l’Union européenne consacre davantage d’aide économique à l’Ukraine.

L’élargissement de l’OTAN est considéré comme un rempart clé contre la campagne d’agression du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine et contre les menaces contre l’Europe. L’adhésion de la Suède à l’alliance, après celle de la Finlande en juin 2023, élargit la frontière nord de l’OTAN avec la Russie.