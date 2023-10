Un sénateur démocrate américain et un membre du Congrès déclarent qu’ils étaient coincés en Israël lors d’une attaque meurtrière

Le sénateur démocrate du New Jersey, Cory Booker, et le représentant de New York, Dan Goldman, ont fui Israël en toute sécurité lors de l’attaque meurtrière du Hamas ce week-end.

Booker est arrivé vendredi à Jérusalem avant un sommet sur les accords d’Abraham où il devait prendre la parole mardi, CBS News signalé. Le sénateur aurait été présent lorsque le groupe islamique Hamas a mené son attaque la plus meurtrière contre Israël depuis des décennies en lançant 5 000 roquettes et attaques d’hommes armés vers 6h30 samedi depuis la bande de Gaza.

Booker a déclaré que son chef de cabinet lui avait demandé de retourner à son hôtel pendant l’attaque et qu’il s’était abrité dans les cages d’escalier de son hôtel avec de nombreux Israéliens et Américains, selon CBS News. Il a décrit le « sentiment de peur et d’inquiétude » ressenti par les personnes chez qui il s’était hébergé alors que l’attaque avait fait des centaines de morts, a rapporté le média.

« J’étais en Israël lorsque les horribles attaques menées par le Hamas ont commencé samedi », a déclaré Booker. « Mon équipe et moi sommes désormais en sécurité, mais comme beaucoup d’autres, nous sommes secoués, en colère et navrés par les centaines de morts, les milliers de blessés, les personnes prises en otages et tous ceux qui sont directement touchés par ces attaques terroristes écoeurantes. Après cette expérience, plus que jamais, je m’engage à travailler avec mes collègues du Sénat pour continuer à soutenir la sécurité d’Israël et à garantir la stabilité dans la région – et j’espère qu’un jour bientôt, une paix juste et à long terme dans la région.

Le sénateur du New Jersey, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré dans un communiqué tweet du samedi il « condamne avec empathie[s]» l’attaque contre Israël. (EN RELATION : Le Pentagone envoie le plus grand porte-avions au Moyen-Orient et déclare que l’aide militaire atteindra bientôt Israël)

« Je condamne catégoriquement les horribles actes de violence, d’enlèvement et de terreur du Hamas visant des familles, des enfants et d’autres civils israéliens dans les villes et villages de la nation israélienne. Je suis aux côtés du peuple d’Israël et des familles de ceux qui ont perdu des êtres chers », a écrit Booker.

La porte-parole de Goldman, Simone Kanter, a déclaré que le membre du Congrès était en Israël avec sa femme et ses trois enfants pour célébrer une Bar Mitzvah, Politico signalé. Il se serait abrité dans la cage d’escalier intérieure de son hôtel jusqu’à tôt dimanche matin, puis serait rentré à New York.

« Au minimum, le Congrès doit reconstituer – et agrandir – le Dôme de Fer dès que possible. J’espère que les Républicains pourront mettre de l’ordre dans leur Chambre afin que nous puissions adopter une législation d’urgence pour aider Israël à se défendre », a déclaré Goldman.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était « en guerre », ce que le cabinet de sécurité israélien a ensuite confirmé en confirmant l’état de guerre. L’attaque a fait environ 700 morts et des milliers de blessés en Israël.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche à « Meet the Press » que les États-Unis tentaient de vérifier les informations selon lesquelles des Américains auraient été tués dans l’attaque.

Ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer confirmé Les Américains font partie des personnes retenues en otages à Gaza, que Blinken a déclaré que la nation resterait déterminée à libérer.