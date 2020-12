UNE Sénateur d’État républicain du Minnesota qui a été testé positif pour le coronavirus le mois dernier est décédé, a déclaré sa femme dans un communiqué écrit.

«Je suis navré de partager que mon mari, Jerry Relph, est décédé et est entré dans sa maison paradisiaque», a déclaré vendredi son épouse, Pegi Broker-Relph. «Jerry a consacré sa vie au service et représenter le district 14 du Sénat a été l’un des plus grands honneurs qu’il a reçus.»

M. Relph, 76 ans, représentait une région qui comprend St. Cloud. C’était un vétéran du Corps des Marines qui avait servi au Vietnam et avait travaillé comme avocat et homme d’affaires.

«Il adorait servir les habitants de St. Cloud au Sénat, et il en chérissait chaque minute», a-t-elle déclaré.