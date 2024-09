Un sénateur de l’État de Pennsylvanie poursuit en justice les critiques de son livre sur le héros de la Première Guerre mondiale, le sergent York

HARRISBURG, Pennsylvanie — Un sénateur de l’État de Pennsylvanie et ancien candidat républicain au poste de gouverneur, dont le soutien à Donald Trump l’a attiré au Capitole américain le 6 janvier, a poursuivi en justice une université canadienne et près de deux douzaines d’universitaires pour avoir critiqué sa personne et ses recherches sur le héros de la Première Guerre mondiale, le sergent Alvin York.

Le sénateur Doug Mastriano a déposé une plainte pour diffamation, racket et antitrust devant un tribunal fédéral de l’ouest de l’Oklahoma, demandant au moins 10 millions de dollars de dommages et intérêts aux défendeurs, dont des professeurs d’histoire et l’Université du Nouveau-Brunswick.

Une motion demandant l’annulation de l’affaire, déposée jeudi par l’un des accusés, a fait valoir que l’affaire violait une loi de l’Oklahoma contre les poursuites visant à étouffer le débat public, qu’elle contenait une plainte en diffamation qui n’était pas juridiquement viable et que Mastriano tentait d’étendre les lois antitrust et anti-racket « au-delà de toute reconnaissance pour faire taire les critiques de sa recherche ».

Les critiques contre ses recherches formulées par des experts en histoire de la Première Guerre mondiale et de York – et par un membre du corps professoral de l’université canadienne sur la manière dont son diplôme lui a été décerné – ont fait l’objet d’une Article de mars 2021 de l’Associated Press. Mastriano, avec le soutien de l’ancien président Trump, a perdu la course au poste de gouverneur de Pennsylvanie l’année suivante face au démocrate Josh Shapiro par près de 15 points de pourcentage.

York a reçu la médaille d’honneur pour avoir mené des soldats américains derrière les lignes allemandes en France pendant la Première Guerre mondiale afin de perturber les tirs de mitrailleuses. Plus de 20 soldats allemands ont été tués et 132 capturés. Un film sur les exploits de York a valu à Gary Cooper un Oscar du meilleur acteur, et l’histoire a été immortalisée dans des bandes dessinées.

Mastriano est représenté par l’avocat Dan Cox, d’Emmitsburg, dans le Maryland, un républicain qui a perdu la course au poste de gouverneur du Maryland en 2022 et a passé la majeure partie de 2023 en tant que chef de cabinet du Sénat de l’État de Mastriano, rémunéré 46 $ de l’heure. Cox et Mastriano n’ont pas répondu aux messages demandant des commentaires.

En demandant le rejet de l’affaire, les administrateurs et le personnel de l’Université du Nouveau-Brunswick ont ​​qualifié cette affaire de « conflit sur le protocole académique qui aurait dû être résolu par un comité pédagogique, mais qui a plutôt été déguisé en complot international ». Ils ont fait valoir que l’allégation de Mastriano selon laquelle il aurait subi un préjudice personnel ne constitue pas le type de préjudice à la concurrence requis pour une plainte antitrust.

Selon les défendeurs universitaires, Mastriano « n’affirme pas précisément ce qu’il prétend être faux et diffamatoire dans les déclarations » qu’ils sont censés avoir faites. Ils ont qualifié la plainte de « vague, concluante et totalement incompréhensible ».

Les responsables de l’université et les avocats n’ont pas répondu aux messages demandant des commentaires.

En réponse, Mastriano a fait valoir dans un dossier qu’il « n’a pas besoin de réciter la diffamation mot pour mot, devenant ainsi son propre diffuseur de ce qui est faux, afin de bien plaider une plainte en diffamation ».

La plainte déposée en mai décrit Mastriano comme « la victime d’une entreprise de racket et de lutte contre les monopoles qui a duré plusieurs années et qui cherche à voler, utiliser et ensuite démystifier son travail, en lui en prenant les capitaux propres et le marché », ce qui a coûté à Mastriano des millions de dollars en « événements liés au tourisme, en objets de musée validés, en contrats avec des livres, des médias, la télévision et le cinéma ». Il affirme que son éditeur a « considérablement réduit les publications » et arrêté d’éventuelles deuxièmes éditions de ses livres.

Il affirme qu’il a été empêché d’obtenir des opportunités d’emploi à l’université, que les ventes de ses livres ont été réduites et que les critiques ont interféré avec son intérêt de courte durée pour briguer le siège républicain de 2024. nomination au Sénat américain. En conséquence, dit-il, il a enduré « des nuits blanches, des maladies physiques et une douleur et une souffrance émotionnelle extrêmes ».

La plainte indique que Mastriano a été « évalué par l’administration des Anciens Combattants (VA) comme étant invalide à 100 % », mais le colonel à la retraite n’explique pas comment son service dans l’armée américaine « lui a coûté cher ».

Il a poursuivi en justice le président de l’Université du Nouveau-Brunswick, Paul Mazerolle, et le professeur David MaGee, vice-président de la recherche de l’école, ainsi que le professeur Drew Rendall, qui, quelques mois avant l’élection de 2022 au poste de gouverneur de Pennsylvanie, rendu publique la thèse de Mastriano c’était basé sur ses recherches sur York.

James Gregory, étudiant diplômé de l’Université d’Oklahoma et chercheur sur l’histoire de la Première Guerre mondiale et de York, a déposé une plainte pour fraude universitaire contre Mastriano auprès de l’Université du Nouveau-Brunswick. Gregory est aujourd’hui directeur du musée militaire William A. Brookshire LSU à Baton Rouge, en Louisiane.

« Mastriano affirme que les électeurs ont « lié » les critiques de Gregory sur ses études à leur décision de ne pas voter pour lui à plusieurs reprises », a fait valoir Gregory dans la requête en rejet. « Ce n’est pas une violation de la loi antitrust, c’est la démocratie. »

L’Université du Nouveau-Brunswick a examiné les événements entourant sa décision d’accorder un doctorat à Mastriano en 2013 pour ses recherches à York, créant ainsi un comité d’enquête dont le travail a été fait en dehors des regards du public. Mastriano a poursuivi en justice trois personnes qui, selon lui, constituent ce comité, et elles ont également fait valoir devant le tribunal que l’affaire devrait être rejetée.

Mastriano a déclaré qu’il avait été en contact régulier avec Trump dans les mois qui ont suivi la défaite de Trump aux élections de 2020 et qu’il avait cherché à renverser les résultats. Mastriano devait s’exprimer sur les marches du Capitole américain en début d’après-midi du 6 janvier et avait Des bus charters organisés pour le discours de TrumpIl a également été photographié dans la foule devant le Capitole. Mastriano a affirmé n’avoir enfreint aucune loi et n’a pas été inculpé.