Un sénateur de l’État de l’Ohio est surpris en train de zoomer et de conduire

Dans les images de la réunion, qui a été diffusé en direct lundi , le sénateur, Andrew Brenner, est apparu pour la première fois dans une voiture garée. Quelques minutes après l’appel, M. Brenner a déplacé son téléphone, a quitté la réunion pendant un moment, puis est réapparu et a changé son arrière-plan pour donner l’impression qu’il était assis dans un bureau à domicile, entouré d’armoires brunes, d’une plante d’intérieur et d’une pendaison. ouvrages d’art.

M. Brenner n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il a dit La dépêche de Columbus qu’il «n’était pas distrait» pendant la réunion et qu’il «prêtait attention à la conduite et écoutait» la discussion.

Plus tôt cette année, le gouverneur Mike DeWine de l’Ohio a inclus des dispositions dans sa proposition de budget pour sévir contre la distraction au volant.

«Les lois actuelles de l’Ohio ne vont pas assez loin pour changer la culture de la distraction au volant, et les gens meurent à cause de cela», M. DeWine dit dans un communiqué. «La distraction au volant est un choix qui doit être aussi culturellement inacceptable que la conduite avec facultés affaiblies l’est aujourd’hui, et le renforcement de nos lois actuelles conduira à une conduite plus responsable.»

M. Brenner n’est pas le premier à avoir poussé le bord de ce qui est acceptable sur les vidéoconférences pendant la pandémie de coronavirus. Alors que les réunions et les procédures judiciaires se sont déroulées en ligne depuis le printemps dernier, les faux pas ont abondé. Les juges se sont plaints des avocats assistant aux procédures torse nu et des accusés se connecter pour des auditions en bikini, et même nu.

Le mois dernier, Rebecca Saldaña, une sénatrice de l’État démocrate à Washington, s’est excusée après avoir participé à une audience vidéo législative en conduisant, Le Seattle Times a rapporté.

En février, un chirurgien plasticien californien a assisté à une audience du tribunal de la circulation de Zoom depuis une salle d’opération, et un avocat du Texas qui se débattait avec un filtre a dû expliquer à un juge qu’il n’était «pas un chat».