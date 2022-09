Le soutien de l’Amérique et du Royaume-Uni a aidé Kiev à faire de “grands gains” dans la région de Kharkov, selon Mark Warner

Le soutien actif des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN – ainsi que le partage de renseignements entre Washington, Londres et Kiev – ont contribué à aider les troupes ukrainiennes à faire “grands gains” lors de leur contre-offensive dans la région de Kharkov, a déclaré dimanche le sénateur Mark Warner à CNN.

“Ce type de collaboration montre la force de nos renseignements militaires combinés”, Warner, qui est le chef de la commission du renseignement du Sénat américain, a déclaré, ajoutant que les communautés du renseignement américaines et britanniques sont “travailler avec les Ukrainiens.” Le Sénateur n’a fourni aucun détail sur la nature de ces “collaborations” toutefois.

Warner a également salué ce qu’il a appelé “un soutien énorme des États-Unis et de nos alliés de l’OTAN” ce “s’assurer” Kiev reçoit l’équipement militaire des troupes ukrainiennes “besoin.” Ses paroles sont venues au milieu d’une offensive ukrainienne massive avec l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis et d’autres pays occidentaux.

L’attaque qui a débuté jeudi dans la région de Kharkov a vu le ministère russe de la Défense annoncer le retrait de ses troupes de plusieurs colonies du nord-est de l’Ukraine, dont la ville d’Izyum. Moscou a soutenu que la mesure avait été prise pour renforcer les forces russes dans la région de Donetsk. Kiev a célébré le retrait russe comme une victoire.

Lire la suite L’Ukraine et les États-Unis ont augmenté le partage d’informations avant la contre-offensive – NYT

Samedi, le New York Times a rapporté que Kiev et Washington avaient intensifié leur partage de renseignements, l’Ukraine révélant ses plans de contre-offensive aux États-Unis dans le but d’obtenir plus d’aide. Le rapport indique également – ​​citant un responsable américain anonyme – que Washington et Kiev “en permanence” discuté des moyens d’entraver l’offensive russe.

La Russie avait auparavant mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis contre la fourniture d’armes et de renseignements à Kiev, arguant que de telles actions pourraient amener les États-Unis à devenir une partie au conflit.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.