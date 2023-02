Un sénateur autochtone quitte son parti après le référendum australien

CANBERRA, Australie: (AP) – Un sénateur autochtone d’Australie a quitté le parti mineur des Verts lundi en raison d’un désaccord sur un référendum qui se tiendra cette année et qui créerait une voix autochtone au Parlement.

La démission de la sénatrice Lidia Thorpe illustre de profondes divisions parmi les Australiens autochtones sur le référendum et augmente la difficulté pour le gouvernement de faire adopter une législation par le Sénat.

Les Verts ont suggéré qu’ils soutiendraient un référendum susceptible d’avoir lieu cette année qui inscrirait dans la constitution un organe représentant les peuples autochtones pour conseiller le Parlement sur les politiques qui affectent leur vie. Elle serait connue sous le nom de Voix autochtone.

Thorpe avait fait valoir que l’Australie devrait d’abord signer un traité avec ses habitants d’origine reconnaissant qu’ils n’avaient jamais cédé leur souveraineté aux colons britanniques.

Elle a déclaré après avoir quitté les Verts que le soutien du parti à Voice était “en contradiction avec la communauté des militants qui disent traité avant Voice”.

“Ce pays a un fort mouvement souverain noir de base plein de guerriers fidèles et engagés et je veux représenter pleinement ce mouvement dans ce Parlement”, a déclaré Thorpe aux journalistes. “Il est devenu clair pour moi que je ne peux pas faire cela depuis les Verts.”

Une autre sénatrice autochtone de haut niveau, Jacinta Nampijinpa Price, s’est également prononcée contre la voix, affirmant qu’elle diviserait la nation selon des critères raciaux. Son parti conservateur, les Nationals, a pris une position officielle en novembre pour s’opposer au référendum, incitant un législateur de haut rang et avocat de Voice Andrew Gee à quitter le parti.

Le soutien bipartite a longtemps été considéré comme une condition préalable au succès d’un référendum. Mais malgré les divisions, un sondage d’opinion publié lundi par le journal The Australian a trouvé 56% des personnes interrogées en faveur de la Voix. Les opposants représentaient 37% et 7% étaient indécis.

L’enquête auprès de 1 512 électeurs à l’échelle nationale a été menée du 1er au 4 février. Elle avait une marge d’erreur de 3 points de pourcentage.

Les peuples autochtones représentaient 3,2% de la population australienne lors du recensement de 2021. Les Australiens indigènes sont le groupe ethnique le plus défavorisé d’Australie. Ils meurent plus jeunes que les autres Australiens, sont moins susceptibles d’être employés, atteignent des niveaux d’éducation inférieurs et sont surreprésentés dans la population carcérale.

Le chef des Verts Adam Bandt et son adjoint Mehreen Faruqi ont déclaré qu’ils regrettaient que Thorpe ait décidé de quitter leur parti progressiste.

Bandt a déclaré qu’il avait dit à Thorpe que la constitution du parti lui permettait de prendre une position différente sur la voix de ses collègues.

Faruqi, née au Pakistan, a déclaré qu’elle et Thorpe avaient travaillé ensemble comme “des alliés solides contre la suprématie blanche et le racisme sous toutes ses formes”.

“Je sais que nous continuerons à travailler ensemble, ce travail de décolonisation, ainsi qu’à travailler pour la justice climatique”, a déclaré Faruqi.

Thorpe a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec les Verts sur leur politique climatique. Les Verts veulent que l’Australie réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 75 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie.

Le gouvernement de centre-gauche du Parti travailliste a inscrit dans la loi un objectif de 43% après son élection en mai de l’année dernière.

Le parti travailliste s’est appuyé sur les 12 sénateurs des Verts pour faire passer une législation par la chambre haute à laquelle le parti d’opposition conservateur s’oppose.

Avec le soutien des Verts, le parti travailliste n’avait eu qu’à obtenir le vote d’un seul sénateur non aligné. Avec le départ de Thorpe, le parti travailliste aura désormais besoin du soutien de deux sénateurs non alignés.

Bandt a déclaré que le gouvernement continuerait de compter sur les Verts pour faire adopter son programme législatif par le Sénat.

« La situation reste maintenant plus ou moins la même au Sénat. Les Verts sont au centre de l’équilibre des pouvoirs au Sénat », a déclaré Bandt.

Thorpe s’est avéré un élément radical et diviseur au Sénat. Elle a été critiquée pour avoir fait référence au monarque britannique de l’époque lors d’une cérémonie d’assermentation du Sénat en août de l’année dernière comme “la colonisatrice, sa majesté la reine Elizabeth II”.

Elle a démissionné de son poste de chef adjointe des Verts au Sénat en octobre en raison de ce que Bandt a qualifié de “manque important de jugement” en omettant de déclarer une relation intime qu’elle entretenait avec un ancien président d’un gang de motards.

Rod Mcguirk, l’Associated Press