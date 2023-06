Un sénateur australien sommé de dissimuler un tee-shirt « inapproprié »

Lidia Thorpe a été critiquée pour avoir affiché des « slogans » au Parlement

La sénatrice australienne Lidia Thorpe a reçu l’ordre de la couvrir « inapproprié » T-shirt lors d’un débat houleux sur les droits des autochtones au Parlement.

L’échange a eu lieu lundi alors que la chambre haute de la législature du pays votait en faveur de la création de la Voix autochtone au Parlement, un organe consultatif fédéral composé de représentants des communautés autochtones.

Thorpe a prononcé un discours passionné, affirmant que la proposition revenait à « apaiser la culpabilité blanche » et arguant que les peuples autochtones devraient plutôt avoir des sièges au Parlement. Elle portait un T-shirt gris avec le mot d’argot « gammin » en grosses lettres blanches.

La présidente du Sénat, Sue Lines, a déclaré que la tenue vestimentaire était inacceptable. « Je t’invite à aller mettre une veste par-dessus ton tee-shirt. Les slogans ne sont pas autorisés dans la chambre », Lines a dit à Thorpe. Plus tard, elle a répété l’ordre parce que « tous les slogans qui peuvent être lus par moi sont inappropriés. »

« La constitution est un document illégal. » La sénatrice Lidia Thorpe a été invitée à dissimuler un slogan sur sa chemise au Sénat, car elle s’est opposée à la proposition de la voix autochtone avant l’adoption du projet de loi ce matin. PLUS : https://t.co/VNeMIQrek2#9Actualités pic.twitter.com/GLwK6HP503 – 9News Australie (@9NewsAUS) 19 juin 2023

Thorpe s’exécuta, enfilant une veste noire. « Gammin, comme nous le savons, est faux, prétend, une blague, » dit-elle depuis le parquet du Sénat.

Le projet de loi sur la voix autochtone a finalement été adopté par la chambre. La proposition sera soumise à un référendum plus tard cette année.

EN SAVOIR PLUS: Près de la moitié du Commonwealth britannique veut abandonner la monarchie – sondage

Le Premier ministre Anthony Albanese a exhorté les électeurs à soutenir la mesure, affirmant qu’elle entraînerait « une Australie plus forte, plus juste, plus réconciliée et plus unie. »