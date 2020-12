Un sénateur argentin veut mettre Diego Maradona sur les billets de banque du pays et a présenté lundi un projet au Congrès pour obtenir la défunte star du football et peut-être même son image de « Main de Dieu » sur un billet de 1000 pesos.

La note, d’une valeur d’environ 12,27 dollars au taux de change de lundi, présenterait le visage de Maradona d’un côté et une photo de l’un de ses objectifs les plus célèbres de l’autre, a déclaré la sénatrice Norma Durango, parrain du projet de loi.

Maradona, décédé le 25 novembre, a inscrit deux de ses buts les plus célèbres en quart de finale de la Coupe du monde de 1986 contre l’Angleterre alors qu’ils gagnaient le plus grand prix du football mondial.

Il a obtenu le premier en frappant le ballon devant le gardien de but anglais Peter Shilton et le second en dribblant la moitié de l’équipe d’Angleterre pour marquer ce qui est toujours considéré comme l’un des plus grands buts de tous les temps.

« L’idée n’est pas seulement de reconnaître notre idole la plus importante, mais aussi de penser à la question économique », a déclaré Durango. «Nous pensons que lorsque les touristes viennent ici, ils voudront emporter un ‘Maradona’ avec eux.

Bien que l’on ne sache pas clairement lequel des deux objectifs figurerait, certains Argentins se sont hérissés à l’idée de l’objectif « Main de Dieu » figurant sur un document officiel du gouvernement parce qu’il pouvait être considéré comme une approbation de l’illégalité.

Le sénateur de la province de La Pampa a déclaré que la décision finale serait prise par les législateurs, qui devraient entendre sa proposition au début de l’année prochaine.

« L’idée est de reconnaître Maradona, pour le meilleur et pour le pire, qui est l’Argentine la plus connue au monde », a déclaré Durango. « Je pense que le projet a obtenu une bonne réponse même si certaines personnes ne sont pas d’accord avec lui. »

Le billet actuel de 1000 pesos présente l’oiseau national, l’hornero roux.