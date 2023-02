Un sénateur appelle Apple et Google à supprimer TikTok des App Stores

TikTok fait face à plus de chaleur de la part des responsables gouvernementaux aux États-Unis. Jeudi, un sénateur américain a appelé le PDG d’Apple, Tim Cook, et le PDG de Google, Sundar Pichai, à retirer TikTok de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google.

“TikTok collecte des données vastes et sophistiquées auprès de ses utilisateurs, y compris les empreintes faciales et vocales”, a déclaré le sénateur américain Michael Bennet, un démocrate du Colorado. a déclaré dans une lettre aux dirigeants Jeudi. “Contrairement à la plupart des plateformes de médias sociaux, TikTok pose une préoccupation unique car la loi chinoise oblige ByteDance, sa société mère basée à Pékin, à” soutenir, aider et coopérer avec le travail de renseignement de l’État “.”

TikTok est confronté à des problèmes de sécurité croissants aux États-Unis. Les Le FBI a qualifié l’application de menace pour la sécurité nationaleet l’administration Biden aurait poussé les propriétaires de l’application à vendre ses activités aux États-Unis.

“Compte tenu de ces préoccupations graves et croissantes, je vous demande de supprimer immédiatement TikTok de vos magasins d’applications respectifs”, a écrit Bennett.

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a accepté de témoigner devant un comité de la Chambre des représentants en mars. Un porte-parole de TikTok dit précédemment à CNET que la société se réjouit de la possibilité de “mettre les pendules à l’heure sur TikTok, ByteDance et les engagements que nous prenons pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité nationale des États-Unis”.

Les gouverneurs des États-Unis ont interdit TikTok des appareils gérés par l’État et les réseaux sans fil sur les questions de confidentialité et de sécurité des données. Ohio, New Jersey et Géorgie sont parmi les États à interdire l’application des appareils appartenant à l’État.

Pour en savoir plus, consultez pourquoi les États américains interdisent TikTok et ce qu’il faut savoir sur les problèmes de sécurité nationale de TikTok.